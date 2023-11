Aumentan fraudes en trámite de visas

El número de fraudes de falsos asesores para el trámite de visas se incrementó al aproximarse la temporada de fiestas navideñas, advirtió José María Lara Moreno, titular de la agencia Viajes Lara.

El empresario sostuvo que en esta temporada aparecen supuestos gestores que en el exterior de la Oficina de Enlace para expedición de pasaportes ofrecen sus servicios cobrando hasta 5 mil pesos de supuestos honorarios y luego desaparecen, robando incluso el pago de la visa que solicita el gobierno estadunidense.

Explicó que no hay una estadística de este tipo de fraudes, porque los usuarios no formalizan la denuncia porque no saben dónde localizar al estafador, pero dijo que son comunes durante todo el años, pero en las temporadas previas a las vacaciones se incrementan notablemente.

Explicó que abordan a los usuarios con argumentos como las últimas modificaciones supuestamente aplicadas por el gobierno americano para tramitar las visas.

“No les crean. Les están mintiendo. Si les dicen que hay reformas o cambios, verifíquenlo en las páginas de la embajada de Estados Unidos” indicó Lara Moreno.

Expuso que si la información que el supuesto asesor le dio no está publicada en las notificaciones o boletines del portal de la embajada y consulados de Estados Unidos en México, eviten el trato con quienes les dieron esos dados, porque son falsos.

Agregó que les cobran por los servicios y el costo del documento laser “pero los envían (al consulado) a Monterrey o a Laredo solos”. Y cuando no les llega por paquetería el documento para entrar a Estados Unidos, el supuesto asesor desaparece y ya no atiende las llamadas ni mensajes.

José María Lara Moreno indicó que la agencia Viajes Lara se ha mantenido vigente por años, porque brinda la asesoría adecuados a sus clientes, los traslada para el trámite y los apoya en los casos que el consulado no haya aprobado la expedición del documento.

Dijo que algunos de los usuarios estafados acuden a su agencia a solicitar ayuda para continuar con el trámite, aún desconociendo muchas veces que fueron esquilmados y que no fue depositado el pago para la visa.