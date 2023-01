Aumenta consulta por ansiedad y depresión, sin importar la edad o sexo

La ansiedad y depresión no es exclusiva de un grupo de la población, afecta a cualquier individuo sin importar edad o sexo, sin embargo es importante que una vez que una persona por diversos factores detecte que su salud mental se está afectando, acuda de inmediato a consulta con el especialista.

En ese sentido, Alma Rosa Paredes, directora del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral (ISSREEI) de la Secretaría de Salud, manifestó que la incidencia de ansiedad y depresión fue muy importante tras la pandemia de la COVID, así como pos pandemia.

Lo anterior, ya que mucha gente sufrió pérdidas de un familiar o compañero de trabajo, por lo que lógicamente se ha incrementado, según comentó, por lo que invitó a la población en general a que se acerque lo más pronto posible, y no dejen pasar tiempo si están con un problema que consideren que es de salud mental

“Se ha incrementado la consulta externa, ahí vemos evidentemente que tras pandemia y pos pandemia se incrementó importantemente, sin embargo insisto, que la gente se acerque, que no lo dejen para mañana, que no les de pena, que no les de miedo acercarse”, afirmó.

Resaltó que la consulta se sigue incrementado, no hay una edad en específico, pues es general en toda la población, incluyendo niños, por lo que incluso se tiene un área de salud mental específicamente para niños.

“La parte trabajadora, la parte de la gente que tenía que salir o se quedó sin trabajo, yo creo que es la parte que resulto más afectada, y en su momento ser medicada. Los intentos, así como los pensamiento suicidas se incrementaron”, señaló.

Puede ser multifactorial, pero lógicamente la pandemia dio pie principalmente a mucha ansiedad, esto incluye a menores ya que es el núcleo familiar, pues si ven que los papás están alterados, obviamente ellos se alteran, o los adultos mayores que viven ahí, según explicó.

Dijo que en la actualidad, uno de los problemas que se están detectando son en aquellos menores que nunca habían ido a la escuela o que solo fueron un año y dos no, en el momento en que regresan, lógicamente tienen mucha ansiedad.

Añadió que este tipo de situaciones se están viendo en consulta, por lo que reiteró la importancia de que los menores también deben de recibir atención de un especialista en salud mental.

“Queremos prevenir principalmente, cuando haya una urgencia que se acerquen o llamen a la línea de vida, queremos prevenir, el incremento es real, es importante, por lo que no debemos bajar la guardia bajo ninguna circunstancia”, subrayó.

Expuso que por lo regular son a las mujeres a quienes se les da más la necesidad y posibilidad de acercarse, pero esto no significa que un hombre no tenga un progreso de ansiedad o depresión por alguna situación que lo puede llevar a tener una alteración de salud mental.

“El motivo, creo yo, es principalmente social. Por regular es la esposa quien empuja al hijo, al papá o al esposo a que se atienda, pero al primer indicio de depresión o ansiedad, nadie debe sentir miedo o pena de acercarse y tratarse”, concluyó.

LÍNEA DE AYUDA

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 822 3737, al 55 52 59 81 21 o al 871-175-10-00 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.