Atlético Torreón da el primer golpe en semifinales de la Liga 4 profesional

Con la solitaria anotación de Brian Torres, el Atlético Torreón tomó ventaja en la ida de las semifinales dentro de la Liga 4 Profesional del futbol mexicano.

El campo 13 de la Unidad Deportiva Torreón estuvo a tono para recibir el partido, además de la afición del equipo albiverde, que no dejó de apoyar durante los 80 minutos de tiempo corrido, con bombas de humo, cánticos y gritos de aliento.

El equipo dirigido por Manuel Licerio, saltó al terreno de juego con cambios considerables en la alineación, respecto al partido pasado, contando con Brian Torres en la media, además del ingreso a la titularidad de Yusem Lozano, que fue artífice para el ataque por la izquierda, teniendo en la META a Luis Reyes, Dueñas, Martínez, Jáquez y “Chicote” García en la defensa, una doble contención con Ulíses “Chino” y Brian Torres, con Lozano y Ponce como volantes, además Emmanuel Flores como falso 9, además de Jorge Sánchez en la delantera.

Tras el silbatazo inicial, Atlético comenzó a manejar la pelota con constantes llegadas al arco de Santa Ana del Conde, equipo con el cual, los verdes tenían una deuda pendiente,tras la eliminación del torneo pasado en la misma instancia, por lo que este juego tenía un sabor de revancha.

(CORTESÍA)

Durante los primeros 40 minutos, el encuentro no cesó de generar tensión dentro del terreno de juego, ya que ambas escuadras estuvieron cerca en distintas ocasiones de anotar, sin embargo, la pelota se negó a entrar.

Tras el arranque del complemento, el arbitro central no marcó una clara mano por parte de la defensa de Santa Ana, que el auxiliar técnico de Atlético, Edson Terrazas, reclamó airadamente a los silbantes por no decretar la pena máxima, sin embargo, el nazareno no reculó y siguió firme con la decisión.

(CORTESÍA)

Los minutos avanzaban y la presión para ambas escuadras comenzaba a elevarse, provocando algunos roces entre jugadores, y no fue hasta el 75 de tiempo corrido, que los cartones cambiaron, después de una mano cometida por Guadian, quien recibió una segunda amarilla, que el árbitro no tomó en cuenta y no expulsó, Brian Torres mandó el balón al fondo de las redes, con colaboración del arquero guanajuatense Cristian Salinas, para hacer la única anotación del partido.

Los asistentes al campo de la UDT explotaron tras la anotación de Torres, aumentando el aliento al equipo lagunero, además de generar presión en el entrenador de los visitantes, que, tras reclamar una jugada, insultó al árbitro, siendo expulsados Mauricio Castañeda y Guillermo Aguirre, auxiliar técnico de Santa Ana, además del jugador Pipa Gazca, por un conato de bronca, tras las expulsiones.

El tiempo llegó a su fin y el Atlético Torreón consiguió una victoria, que lo pone con un pie en la final por el ascenso a la Tercera División Profesional, esperando el partido de vuelta, que será en Guanajuato el próximo fin de semana, en el que, los albiverdes buscarán finiquitar su boleto a la gran final de la Liga 4 Profesional.