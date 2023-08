Atletas piden transparencia en Federación Mexicana de Tenis

Una nueva Federación Mexicana vive un problema con sus atletas, se trata del organismo nacional del tenis quien hace unos días nombró a Leo Lavalle como capitán en la Copa Davis, además determinó que la sede será Mérida en septiembre y lo hizo sin tomar en cuenta a las raquetas tricolor.

"Hemos sido excluidos de decisiones importantes a hora de la planeación y estrategia de la próxima serie de la Copa Davis (ante China)", indicó Miguel Ángel Reyes-Varela ante los medios.

El mensaje leído por Varela indica que alzan la voz para pedir "comunicación, transparencia y orden" a la Federación Mexicana de Tenis, los involucrados en esta postura son Reyes-Varela, Rodrigo Pacheco, Ernesto Escobedo, Hans Hach Verdugo, Luis Carlos Álvarez, Luca Lemaitre y Santiago González, este último descartó que las indiferencias se traten de cuestiones económicas.

"Al final no es un tema de dinero, yo no sé cuánto se va a ganar en la próxima serie, ni nada de esto, es el tema de comunicación que ya iba en marcha y la echaron parar atrás", señaló González.

De hecho, Santiago puntualizó que al ser el más experimentado de todos acepta que está viviendo su etapa final de su carrera, por lo que quiere dejar buena base a las siguientes generaciones -Pacheco y Álvarez- y descartó que sea un tema personal contra Leo Lavalle.

"Leo ya estuvo dos veces como capitán, pero realmente los jugadores jóvenes no quieren, ellos quieren comenzar de cero, se sienten más cómodos con otro capitán", incluso el ganador del Masters 1000 de Miami dio opciones, "podría ser Alain Lemaitre que es el mentor de Rodrigo y el mío hace 25 años. Es tener esa comunicación y tomar la mejor decisión", desde la perspectiva de González debe ser "un capitán que esté luchando por los jugadores dentro y fuera de la cancha".

En ese sentido, Miguel Ángel ya adelantó que "no participaremos en la próxima serie de Copa Davis contra China si no se respetan y continúan las negociaciones y acuerdos que hemos trabajado, no sólo para esta serie, también para el futuro".

González señaló que desafortunadamente las indiferencias entre deportistas y su federación son comunes en México.

"Los atletas han tomado la decisión de hablar de lo bien o mal que se están haciendo las cosas, en algunos no hay ningún apoyo, en nuestro caso es diferente porque tenemos nuestros torneos porque no necesitamos de una Federación o Conade (para un recurso económico) y es una pena que esté pasando en otras disciplinas", sentenció Santiago.