Atlas anuncia su primera baja que apunta al Santos Laguna 

Después de terminar su participación en el Clausura 2023, Atlas dio a conocer su primera baja.

Se trata del futbolista Jesús Alberto Ocejo.

El delantero de 24 años, originario de Hermosillo, Sonora, fue enviado en calidad de préstamo al equipo de los rojinegros en julio, destacando que el jugador sigue teniendo contrato vigente con Santos Laguna hasta el 2025.

“Informamos que el préstamo de Alberto Ocejo concluyó (...) agradecemos su profesionalismo mostrado y le deseamos éxito en sus futuros desafíos”.

Cabe señalar que Alberto Ocejo no tuvo participación este torneo con el Altas, cosa que algunos de los aficionados han reclamado tras el anuncio de su salida.

“A mí sí me gustaba cómo jugaba, no sabemos qué fue lo que no convenció a Mora. Ojalá en Santos tenga más oportunidad”, escribió uno de los seguidores del equipo jalisciense, sumándose más comentarios en referencia a que “Ocejo merecía más minutos”, y reclamos por “no darle oportunidad”.

Hasta ahora, Santos Laguna no se ha pronunciado respecto al regreso del futbolista.