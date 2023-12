¡Atención, mujeres!, habrá mastógrafos móviles en clínicas del IMSS de La Laguna

Del 6 al 28 de diciembre, habrá mastógrafos móviles en unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Región Lagunera de Coahuila. Se ofrecerán mastografías gratuitas a mujeres derechohabientes mayores de 40 años con el fin de detectar con oportunidad el cáncer de seno así como otras enfermedades de la glándula mamaria.

El calendario que dio a conocer la institución es el siguiente: 7, 12, 14, 18, 20, 22 y 26 de diciembre llegará la unidad móvil al Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 16 del IMSS de Torreón mientras que el 6 y 21 de diciembre, se brindará servicio en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 21 de San Pedro de las Colonias. El 11, 15 y 29 de diciembre estará el mastógrafo móvil en el HGSZ No. 6 de Parras de la Fuente y el 13 de diciembre, nuevamente en la clínica No. 21 de San Pedro de las Colonias. El 19 de diciembre, se programó la unidad móvil en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 80 y el 27 de diciembre en la UMF No. 66, ambas del municipio de Torreón. Finalmente, el 28 de diciembre, el mastógrafo móvil visitará la UMF No. 83 de Matamoros.

Guillermina Álvarez Santana, coordinadora en Salud Pública del IMSS Coahuila, mencionó que las personas interesadas en este servicio, pueden solicitar informes en su clínica de adscripción a fin de que sean derivadas a la unidad móvil de mastografías más cercana. Si bien, lo ideal es pedir cita con anticipación para poder ser programadas, también se atiende a pacientes espontáneas.

Si se descubre alguna anormalidad mediante la mastografía se requerirán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico y, de acuerdo con el Seguro Social, en caso de que el resultado sea normal, se citará a una nueva mastografía en dos años. El estudio radiográfico tarda aproximadamente 15 minutos y causa molestias que son tolerables ya que se requiere comprimir el pecho. No todos los resultados anormales significan cáncer, de cada 10 mujeres con mastografía anormal, sólo una tiene cáncer.

El pasado mes de octubre, se dio a conocer que en todo el estado de Coahuila, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 que tiene competencia en Torreón, Matamoros y Viesca, fue quien registró el número más alto de fallecimientos por cáncer de mamá, en los primeros ocho meses de este año. De enero a agosto de 2023, se notificaron 57 defunciones por dicha enfermedad. La tasa de mortalidad fue de 20.36 por cada 100 mil habitantes.