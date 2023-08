Atención en el SAT es insuficiente para atender la demanda de la ciudadanía: Canaco Torreón

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Torreón mantiene la atención insuficiente a los contribuyentes, pues aún resulta complicado el tema de las citas ante la falta de personal.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, dijo que sigue siendo complicado ingresar al SAT pese a ser un servicio público indispensable que requiere la ciudadanía, pues la oficina cerró sus puertas a raíz de la pandemia por covid-19 y a la fecha se sigue batallando mucho para obtener la atención.

"Sí salen las citas, pero a veces tardan una semana o hasta un mes, y pues ¿qué necesidad? es la actividad económica, frena todo, si no te puedes dar de alta en el SAT tampoco puedes darte de alta en el Seguro Social, no puedes iniciar un negocio, te frena todo, no puedes comprar, no puedes empezar a surtir tu negocio, ha sido muy complicado durante todos estos años en el Servicio de Administración Tributaria en materia de las citas", explicó.

Señaló que las oficinas del SAT se quedaron sin personal durante la contingencia sanitaria y los recortes presupuestales por parte de la actual administración federal, de ahí que no se den abasto para atender la demanda de la ciudadanía.

Recordó que los jóvenes, por Ley, ya deben darse de alta ante el SAT al cumplir los 18 años, sin obligaciones fiscales, pero sí deben cumplir con este requisito, aunque indicó que no existe una sanción en caso de no hacerlo, de ahí que muchas personas no hayan acudido aún a hacerlo, pues aún hay mucho desconocimiento.

"No lo saben, pero sí tienen la obligación de darse de alta en el SAT a partir de los 18 años, sin obligaciones fiscales, ya cuando empiezan a trabajar entonces sería con la actividad de sueldos y salarios", comentó.

En términos de los negocios, Serna Muñoz dijo que se hacen inspecciones muy minuciosas de todos los documentos y con cualquier dato que no consideren válido se les rechaza el trámite y se ven obligados a volver a comenzar, realizar otra cita y nuevamente esperar hasta un mes para que se les otorgue el espacio.

"Tenemos que esperar otra semana o incluso hasta un mes para poder entonces concluir un trámite ante Hacienda", expresó el dirigente de la Canaco.