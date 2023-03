'Atacan' delitos con programa de Polígonos de Atención Prioritaria

El Programa de Polígonos de Atención Prioritaria está enfocado al combate de tres principales delitos: drogadicción, violencia familiar y robos, ya que son los que concentran las estadísticas de la incidencia delictiva, declaró el titular de la Comisión de Protección Ciudadana, José de Jesús Ponce Sánchez.

Reconoció que desafortunadamente hay un alto consumo de cristal que detona los otros delitos, debido a que todo "va de la mano", por eso insistió en que se puso en marcha la estrategia de manera interinstitucional, ya que participan muchas dependencias en las acciones de prevención. La visita más reciente se hizo en la colonia Santa Cecilia.

El jefe policial resaltó que semana a semana se registra una disminución en los índices de robos de alrededor del 17 por ciento y no robos con violencia, la mayoría son simples, aunque reconoció que esos números son los que documenta la Fiscalía del Estado, de acuerdo a las denuncias presentadas, por lo que no se descartan "otros datos", por aquellos que prefieren no formalizar su denuncia.

"El año pasado se presentaban de cuatro a nueve robos por semana, pero si se toma en cuenta el número de detenidos, pues no me bajan la incidencia, porque yo tengo de cinco a 10 detenidos por semana por el mismo delito y estamos hablando de que esas detenciones son porque se llevaron algo del exterior de una casa, son robos simples".

En relación al aseguramiento de narcóticos Ponce Sánchez especificó que justamente la semana pasada se hizo un importante aseguramiento, pues fueron cerca de nueve kilogramos de marihuana y como resultado del operativo se detuvieron a cuatro personas, dos originarias de Matamoros y dos de otra ciudad. Los sujetos podrían estar involucrados en el robo de motocicletas, ya que se recuperaron dos.

"Ya están tras las rejas, pero lo interesante es que esto del aseguramiento se da gracias a las denuncias ciudadanas, hemos percibido que la ciudadanía está confiando en la Policía Municipal" concluyó.