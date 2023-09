Atacan a tiros a Madres Buscadoras de Sonora

Tras recibir un reporte anónimo, un grupo de Madres Buscadoras de Sonora fueron emboscadas al llegar a un punto de rastreo a la salida de sur de Hermosillo, donde fueron recibidas a balazos. No hubo personas heridas.

Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo, lamentó los hechos ocurridos este domingo 10 de septiembre y agradeció el oportuno apoyo de las autoridades que las acompañaban para sacarlas del lugar inmediatamente.

"Lamentamos enormemente que pase esto porque nosotras no buscamos culpables ni justicia, solo traerlos de vuelta a casa porque culpables o inocentes tienen el derecho de ser buscados", externó.

Al momento no tienen información si hay personas detenidas, o si los elementos de la Guardia Nacional regresaron tras poner a las madres a salvo.

"Gracias Guardia Nacional, Fiscalía del Estado, Policía Estatal y al gobernador Alfonso Durazo. Necesitamos reforzar la seguridad en cada búsqueda para que esto no esté pasando".

Al comentar que ninguna persona resultó herida, Ceci Patricia dijo que no solo se trata del susto que se llevaron, sino que "no puede estar pasando esto, por eso muchas madres no salen a buscar".

Aclaró que no participó en esta búsqueda, no se encontraba en la ciudad. "Me hubieran echado la culpa a mí", aseveró Flores Armenta.