'Asunto de farmacias es tema de cada hospital'

El delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, dijo que el asunto de las farmacias es un tema de organización al interior de los hospitales "pero la demanda no la vamos a poder nosotros nunca quitar".

"Si ustedes se fijan al interior, por ejemplo en el caso de la 16 y la 18, hay un sistema de suministro y aprovisionamiento por sectores, por tipo de claves, por el número de ventanillas que se están eficientizando. El tema es que pues la gente se sigue formando, aún cuando tú le dices 'tu receta la puedes surtir en otro horario, si quieres venir déjamela y yo te la surto', es en el instante, entonces eso no se los podemos evitar", agregó.

El funcionario dijo que en Coahuila hay 2.3 millones de derechohabientes del Seguro Social y que se estima que en todo el estado se atienden cerca de 38 mil recetas médicas en las distintas unidades de salud.

"Somos el quinto estado de la República que más recetas emite, va a ser un tema que va a continuar porque es un derecho", apuntó.

Esta declaración la hizo el delegado días antes de que más de 100 derechohabientes cerraran un tramo del bulevar Revolución de Torreón debido a que estaban inconformes porque en la farmacia del Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 sólo había una persona en ventanilla para atenderlos.

"El problema que tenemos aquí es que solo hay una persona que nos atendiera en farmacia... somos muchos los que queremos surtir el medicamento y ya es el segundo día que estamos aquí. Yo ayer me formé a las 15:00 de la tarde pero a las 17:00 horas nos dijeron que iban a cerrar la farmacia una hora antes, supe de gente que incluso se estuvo aquí hasta las 20:00 horas y no los atendieron", dijo uno de los afectados.

Por el cierre de la vialidad y para prevenir un accidente, se hicieron presentes elementos de Vialidad acudieron así como elementos policiacos municipales y federales.

Minutos después la clínica abrió cuatro ventanillas para agilizar el proceso; sin embargo, la hora en la que el servicio terminaba sería la misma, por lo que varias personas señalaron su preocupación ya que las recetas caducan después de las 72 horas y si no se surte en ese tiempo, el hospital debe emitir otra y eso significa esperar otra consulta.

A inicios de octubre del año pasado, Leopoldo Santillán Arreygue, dijo que una nueva farmacia es un proyecto a largo plazo y que en la actualidad en lo que se estaba trabajando es en una división interna entre las farmacias de la clínica No. 16 y del Hospital de Especialidades No. 71 para evitar las largas filas.

Por ahora, no es una novedad que diariamente haya un gran número de personas a las afueras de la farmacia que tienen que esperar varias horas para poder solicitar sus medicinas. La molestia de la derechohabiencia crece cuando en La Laguna hay temperaturas muy frías o demasiado calurosas.

CLAVES EN CONTINGENCIA

Sobre los medicamentos, el funcionario aseguró que "no ha habido desabasto" y que el IMSS está dando continuidad a la cadena de suministro. "Tenemos solamente claves en contingencia pero no en desabasto, son las claves en contingencia las de mayor batalla, por ejemplo las insulinas, los hipoglucemiantes porque esos son los que más se requieren y la proveeduría no produce tan rápido como nosotros quisiéramos.

Pero estamos asegurando nuestro PSM continuamente", finalizó.