Assange, a 12 años de su detención

El próximo 12 de abril se cumplirán cuatro años desde que en 2019 ocurrió el arresto del periodista, hacktivista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, donde había estado bajo asilo político durante siete años --desde el 2012--.

Tras su captura, sus familiares iniciaron una campaña por todo el mundo para pedir su liberación y que la extradición pendiente a Estados Unidos (EUA) sea cancelada. Assange es buscado por el gobierno norteamericano por cargos de violar el Acta de Espionaje tras publicar documentos militares y diplomáticos clasificados.

Desde que ha estado preso, el hacktivista ha padecido problemas de salud mental, un derrame cerebral en 2021 y en 2022 se infectó de COVID-19, por lo que fue puesto en cuarentena, bajo condiciones que denunció su esposa Stella Assange.

El medio independiente Democracy Now publicó a finales de marzo que el fundador de WikiLeaks podría ser sentenciado a 175 años de prisión, durante una entrevista a John y Gabriel Shipton, padre y hermano del periodista, al discutir el documental "Ithaka" (2021) que sigue la lucha judicial por la liberación de Assange.

El pasado 21 de marzo, en entrevista para el medio argentino AM 750, Daniela Lepin Cabrera, periodista chilena y representante de WikiLeaks en Latinoamérica, ofreció más detalles sobre el caso que se sigue en Reino Unido.

Lepin Cabrera señaló que el periodista se encuentra a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Reino Unido, que confirmará o desestimará la posibilidad de una apelación contra la extradición a EUA.

Mencionó que la extradición "ya está resuelta", por lo que solo queda la apelación para seguir con el proceso y en el caso de darse una negativa sería transportado a Estados Unidos.

Reveló que Assange se mantiene optimista, pero su situación médica "no habla de un buen pronóstico", ya que lleva casi una década en "prisión", primero al estar bajo asilo político en la embajada sin poder salir, ya que podía ser detenido y tras ser sacado con el permiso del expresidente Lenín Moreno, fue trasladado a una cárcel a las afueras de Londres, a la que según Lepin se refieren como "la Guantánamo del Reino Unido".

En noviembre de 2022, los medios que apoyaron a la plataforma WikiLeaks en la divulgación de los documentos confidenciales, entre ellos The New York Times, Le Monde, El País, Der Spiegel y The Guardian, pidieron por carta al Gobierno de Estados Unidos que abandone el proceso contra Assange al suponer, según ellos, una amenaza para la libertad de prensa.

En una rueda de prensa realizada en Bélgica, Stella Assange, expresó, según la agencia de noticias EFE, que el manifiesto "tendría que haber ocurrido muchos años antes", si bien admitió que "marca un antes y un después" en el posicionamiento de los medios de comunicación convencionales con relación a la causa de su marido.

WikiLeaks es una plataforma donde denunciantes pueden filtrar información incluyendo la clasificada, como la que liberó en 2010, siendo más de 14 mil documentos sobre las guerras en Afganistán e Irak.