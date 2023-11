Asociación de Internet MX plantea retos de ciberseguridad

En el marco del Día Internacional de la Seguridad de la Información, la Asociación de Internet MX informa sobre algunas problemáticas de ciberseguridad que enfrentan las organizaciones del país. Resalta que algunas medidas que implementan las empresas son antivirus (69%), actualización de sistemas y programas (64%) y autenticación de usuarios (63%).

El organismo acota que México enfrentó en 2022 más de 85 mil millones de intentos de ataque a la ciberseguridad (dato de IDC). El número cobra más relevancia cuando se considera que, en la nación, las pymes representan el 99.8% del total de las corporaciones, es decir, son el núcleo de la economía (Inegi).

"A pesar de numerosos intentos de ataque, la mayor parte de las empresas ha contenido con éxito las amenazas gracias a la implementación de estrategias de ciberseguridad básicas, que han demostrado ser eficaces contra los ciberataques más comunes", remarca.

De este modo, el software antimalware está extendido entre las organizaciones, sin embargo, el 12% no cuenta con un responsable claro para la instalación y mantenimiento de soluciones de seguridad.

El 90% realiza copias de seguridad (respalda su información). De este porcentaje, el 50% lleva a cabo esta acción cada semana.

"A pesar de que el 80% realiza análisis de riesgos informáticos, solo un 33% lo ha efectuado en el último semestre, lo que puede indicar una falta de actualización frente a amenazas emergentes", precisa la Asociación de Internet MX.

Si bien el 86% de las compañías emplea los servicios de nube, la organización recomienda acciones en capacitación y educación sobre ciberseguridad para su personal.

La nube también habilita una respuesta más rápida ante incidentes cibernéticos. "Las empresas que no la usan, reportan tiempos más largos para restablecer la normalidad operativa tras un incidente (…) Un 85% de ellas puede tardar más de dos semanas para recuperarse", refiere la Asociación de Internet MX.

Marca también las diferencias en la inversión en ciberseguridad en México: 36% de las empresas medianas y grandes destina entre 100 mil y 1 millón de pesos anuales. Con relación a las organizaciones de mayores recursos, un 29% invierte entre 1 y 10 millones de pesos, y un 14% supera los 200 millones de pesos.

El informe se realizó con el apoyo del Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes (CDETECH), AWS, NYCE, White Bx Project y CyberLat.

Preocupaciones de los usuarios

En términos de ciberseguridad, ¿cuál es el parecer de las personas? De acuerdo con la Asociación de Internet MX, el 73% tiene como primer motivo de preocupación los ataques relacionados con aspectos financieros y al 66% le alarma la suplantación de identidad.

Entre las medidas que son relevantes para ellos con la intención de proteger sus dispositivos están: no compartir sus contraseñas (79%), respaldos con regularidad (62%), empleo de VPN (53%), instalar soluciones antimalware (44%) y mantener actualizados sus sistemas operativos y apps (50%).

No deja de ser llamativo el hecho de que 36% no está utilizando software de antivirus en sus computadoras (un incremento del 21% respecto a 2022). Igualmente, solo el 29.3% echa mano de un gestor de contraseñas (un 17% no sabe de qué se trata esta solución).

Para la mayoría de los padres mexicanos, el reto más complicado es el establecimiento de reglas y límites claros para el uso que hacen sus hijos en internet.

"Respecto a las experiencias negativas que los padres señalan haber experimentado con relación al uso que sus hijos han hecho de internet, un 41% refiere que han accedido a material inapropiado, un 17% afirma que han compartido información personal con extraños y un 9% que han efectuado compras en línea sin autorización", apunta la institución.

Únicamente el 58% de los adultos con hijos utiliza algún sistema de control parental. "Solo el 9% hace uso de aplicaciones para todos los dispositivos y el 4% bloquea contenido", agrega.