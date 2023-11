¡Así suena la Navidad 2023!

Estamos a unos días de que llegue diciembre. Cada vez más se acercan las posadas, la Nochebuena y por supuesto la Navidad.

Las cintas propias de estas fechas son muy relevantes, pero también la música, pues pone el toque especial a las reuniones de amigos, parejas o familias.

Cada año, artistas lanzan discos navideños, pero hoy en día, debido a cómo funcionan las plataformas, la mayoría ha dado a conocer una o dos canciones.

Quien sí lanzó un material discográfico completo es Cher, después de 60 años de no incursionar en el género de los villancicos.

Aunque ha sido clara la cantante en una entrevista que dio a Good Morning Britain al revelar que no es una placa que contenga las típicas rolas decembrinas.

"Es un álbum navideño de Cher. No es el álbum navideño de tu madre. Estoy muy emocionada porque mucha gente se involucró en este proyecto y además nunca había hecho duetos en mi carrera", mencionó.

Ella se refiere a las canciones que canta con Cindy Lauper, Michael Bublé, Darlene Love, Stevie Wonder y Tyga que son Put a Little Holiday In Your Heart, Home, Christmas, What Christmas Means To Me y Drop Top Sleigh Ride respectivamente.

La producción llamada Christmas incluye también los temas DJ Play a Christmas Song, Run Rudolph Run, Angels in The Snow y Please Come Home For Christmas.

Por otro lado, en una charla con The New York Times, la intérprete de Believe dio a conocer cómo pasa la Nochebuena y la Navidad.

"No cocino, pero todos acaban en mi casa. Los rezagados, la familia. Hay muchos niños por aquí y adolescentes. Casi siempre estamos hablando y diciendo tonterías, viendo películas y pasando el rato. De hecho, no ponemos música navideña, sino música divertida. Pero la música no parece ser una parte importante. Todo el mundo habla muy alto".

El colombiano, Manuel Turizo, recién entregó su versión de It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, que ya han entonado estrellas como Perry Cuomo y Bing Crosby.

"La Navidad siempre es un tiempo muy feliz y yo quería ser parte interpretando una canción muy icónica de esta época para Amazon Music Original. Gracias a Amazon Music por contar conmigo", dijo Turizo en un comunicado.

El pasado 17 de noviembre, Bon Jovi dio a conocer la melodía, Christmas isn't Christmas, canción que busca exaltar a la familia, según ha dicho el propio Jon Bon Jovi a la prensa internacional.

"Es una canción que escribí sobre la familia. El sentimiento de que la Navidad realmente no es Navidad sin ti, que puede traer muchos recuerdos a la gente. También me gustó la idea de darle la vuelta y saber que gracias a ti la Navidad es Navidad", expresó el cantautor.

En la misma fecha que Bon Jovi entregó su rola, Matisse subió a las plataformas digitales el EP bautizado bajo el nombre de Una Navidad con Matisse.

Pablo Preciado, Roman Torres y Melissa Robles complacieron a sus fans con seis temas navideños. Como primer sencillo, compartieron Blanca Navidad, al lado de las Ha*Ash.

Para las hermanas Hanna y Ashley ha sido un placer grabar dicha rola con el trío, cuyo video ya se encuentra en Youtube.

Matisse incluyó otras melodías para alegrar las posadas y son Llegó la Navidad, Noche de paz, Santa Claus llegó a la ciudad, Last Christmas y Ven a mi casa esta Navidad.

El pasado 24 de noviembre, La Adictiva lanzó el sencillo Jojojo, un tema divertido que sus integrantes presentan junto a El Obama.

Se trata de una mezcla entre banda, reguetón y latin house que promete ser de los más escuchados y bailados de la temporada. Esta canción habla sobre los regalos más deseados para esta Navidad.