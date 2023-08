Así se vivió el primer concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de CDMX

La noche de este jueves todo resplandece. En el centro del escenario del Foro Sol, la sonrisa de Taylor Swift brilla mientras se permite unos segundos para contemplar a las más de 58 mil personas que finalmente pudieron escuchar su voz en vivo.

Ellos también brillan. Entre el público lo mismo hay vestidos con pedrería o lentejuelas, que botas o chamarras decoradas por los mismos fans.

La incertidumbre que toda la tarde se vivió en redes sociales ante el silencio de Swift por su primera visita a la Ciudad de México queda despejada.

"Es un honor y un privilegio poder decir estás palabras: Ciudad de México bienvenidos. He estado soñando con tocar en la Ciudad de México toda mi carrera, estoy muy emocionada, pero debo decirte algo: te ves hermosa", dice la cantante apenas unos minutos después de subir al escenario y los fans explotan en gritos y aplausos.

Tuvieron que pasar 17 años desde que inició carrera —en los que ha publicado 10 discos de estudio— para que muchos vivieran esta noche y tanto Taylor como sus fans estuvieran 100% dispuestos a disfrutarlo.

Temas como "Cruel summer", "The man" y "Love story" suenan y Taylor lo mismo lleva a sus fans a un viaje en el bosque con "Willow" que a la preparatoria con "You belong with me".

Su escenario, que ella misma trajo, tampoco decepciona: por momentos se convierte en una guitarra o en una oficina y, si bien es difícil alcanzar a verla incluso desde la zona A del Foro, una plataforma la eleva para que todos la puedan apreciar.

Los fans se vuelven locos de vez en vez y ella lo señala: "Están cantando más fuerte que la bocinas, gracias", dice ya sentada al piano y teniendo que hacer una pausa porque nadie está dispuesto a dejar de aplaudirla.

"Los amo mucho, gracias, wow. Esto es muy hermoso y generoso, gracias", responde.

La cantante de 33 años lleva al público de viaje por todas sus eras con canciones como "All too well", "The one" y "Cardigan". Un total de 44, así como ha hecho en otros shows, viaje que se repetirá otras tres noches antes de que su The Eras Tour siga por países como Argentina y Brasil.

Swift convierte a todos en amigos. Desde horas antes, los alrededores del Foro Sol comenzaron a tomar el color de las diferentes eras de Taylor gracias a los fans que portaron outfits inspirados en ellas: desde largos vestidos decorados con mariposas hasta pantalones con pedrería en alusión al tema "Bejeweled" (de Midnights).

Entre los sombreros, lentejuelas, botas vaqueras y hasta capas que daban una atmósfera de bosque de hadas, fueron los brazaletes de amistad (friendship bracelets) los principales protagonistas con fans que llevaron hasta 50 para intercambiar lo mismo con otros seguidores que con el personal de seguridad que resguardaba al público afuera del foro.

La ambiciosa gira de Swift tiene como temática las 10 "eras" de la artista, como referencia a sus 10 discos de estudio, por lo que, así como ella va cambiando a lo largo de la noche de etapa (en su vida y música), el escenario y las pulseras de luz del público se pintan de colores rojo, amarillos o morado.

La también productora, directora, actriz y empresaria demuestra que no sólo canta y baila, también se sienta al piano en algunas canciones o toma la guitarra.

Avanza el show, el primero de cuatro en el país. La lluvia cede, ella brilla, sus fans también.