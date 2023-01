Así se vivió el concierto de RBD el 10 de junio de 2005 en Torreón

Hoy en día, RBD ha acaparado titulares en los medios de comunicación y ha sido tendencia en redes sociales por estas razones...Su gran regreso a los escenarios, la ausencia de Poncho, las preventas de los boletos y la ausencia de varios países en el marco de su gira Soy Rebelde.

Hasta ahora, en México, hay fechas en Monterrey, Guadalajara y CDMX. Torreón no está contemplado ni otras ciudades de provincia, al menos hasta ahora.

Pero entre que si Dulce María, Anahí, Mayté, Christopher y Christian vienen o no, vale la pena recordar el gran concierto que ofrecieron el 10 de junio de 2005 en el Estadio Revolución.

(FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN)

Ese día, la Comarca Lagunera fue testigo del fenómeno llamado RBD. Alrededor de 11 mil 500 personas acudieron al recinto deportivo para presenciar el concierto que los artistas dieron en la región.

De acuerdo con información dada a conocer el 11 de junio de 2005 en esta misma sección, las mamás se emocionaron igual o más que sus hijos, éstos acudieron vestidos con el uniforme que sus ídolos portan diariamente en la telenovela... las vergüenzas quedaron de lado al igual que los prejuicios.

La adrenalina comenzó a subir a las 9:21 de la noche, cuando del sonido local empezaron a emerger las notas del tema Rebelde. Los gritos estruendosos de los miles de fans cimbraron el Estadio cuando vieron aparecer ante ellos a “Mía”, “Roberta”, “Giovanni”, “Lupita”, “Diego” y “Miguel”, quienes desde el primer minuto recibieron todo tipo de piropos.

(FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN)

El repertorio estuvo conformado por los 11 temas del primer disco del grupo, así como varios covers que cantaron como solistas y en grupo. Anahí y Dulce María, y hasta Maite Perroni fueron las que presumieron una mejor voz, no así los muchachos, pero en realidad varios de “los gallos” que se les escaparon no tuvieron la menor importancia para las amorosas fans, a ellas lo único que les importaba era que por fin los tenían enfrente.

Rebelde, Otro Día que Va y Santa no Soy fueron los primeros temas de la noche; posteriormente le siguieron los covers Me He Enamorado de un Fan, No Sé si es Amor, Ámame Hasta con Los Dientes, un tema de la cinta Vaselina, así como El Baile del Sapo y Me Vale, entre otros; temas de grupos que marcaron a generaciones en México como Flans, Timbiriche y Maná.

(FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN)

Pese a que todos fueron bien recibidos, Anahí, Christopher, Alfonso y Dulce María los que tuvieron un recibimiento más efusivo, pero definitivamente la rubia fue la que se vio más sexy durante la noche. Bailó, coqueteó y presumió su escultural cuerpo, ya que en todo momento portó tops y minifaldas.Aunque la gente bailó y cantó de principio a fin sobre sus lugares, fueron las canciones del disco las que desbordaron las emociones, sobre todo Enséñame, Fuego, e incluso con el tema oficial de Big Brother.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Anahí interpretó Sálvame. La gente de todo el estadio encendió las luces de sus celulares creando un clima íntimo y una imagen espectacular.

(FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN)

Quererte y Tenerte, Sólo Quédate en Silencio y Rebelde, en versión grupera, cerraron el show.

Fue hora y media de espectáculo, de gritos, de aventones y de emociones, las cuales no terminaron a las 10:52 de la noche junto con el concierto, sino que continuaron a la salida del estadio y que seguirán hasta que la gente tenga las imágenes del show de RBD en la memoria.

Previo al concierto, decenas de fans estuvieron esperando al grupo en el Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia. Cuando los artistas llegaron se desató la locura en el lugar.