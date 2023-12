Así reaccionó Taylor Swift tras ser nombrada como Persona del Año por la revista TIME

Luego de que Taylor Swift fuera nombrada personalidad del 2023 por la revista "Time", la cantante reaccionó al respecto, invitando a su gato a formar parte del anuncio.

Por medio de la plataforma X, la intérprete estadounidense celebró la noticia de una forma particular.

"Revista Time: Nos gustaría nombrarte Persona del Año. Yo: ¿Puedo traer a mi gato?", se lee en la publicación de la cantante.

Aunado a ello, en la publicación la cantante citó un post de la famosa revista donde se aprecia a ella con su gato.

En tanto, en otra publicación, Taylor felicitó al reportero que realizó la entrevista, pues "tiene una manera maravillosa de usar las palabras". "@samlansky tiene una manera maravillosa con las palabras y me encanta leer sus artículos durante más de una década. Si alguna vez has estado cerca de él, sabrás que es el mejor tipo de persona: curioso. Interesado. Gracioso. Intrigante e intrigante", se lee en el texto.

De igual manera, reveló que para ella no es fácil dar entrevistas por una simple razón. "Tengo problemas de confianza cuando se trata de entrevistas, pero no podría estar más feliz de haber hecho esta (entrevista) con él. Me quedé impresionado al ver citas de personas que adoro y admiro, como Stevie Nicks, Greta Gerwig, Shonda Rhimes, Phoebe Bridgers, Natalie Maines, Kenny Chesney y Lucian Grainge. Me alegré mucho de que hablara con los fans Madison y McCall, que fueron tan elocuentes, leales y amables".

"Realmente estoy reflexionando sobre este año y todos los años que lo precedieron. No puedo decir gracias suficientes veces", finalizó.

¿Cómo se prepara Taylor Swift para cantar más de 40 canciones sin parar?

En la entrevista, realizada por la revista Time, la cantante reveló que para el "The Eras Tour" comenzó a entrenar seis meses antes del primer espectáculo. "Todos los días corría en la cinta y cantaba la lista completa en voz alta [...] Rápido para canciones rápidas y trote o caminata rápida para canciones lentas".

Cabe mencionar que en su gimnasio, llamado Dogpound, creó un programa para ella que incorporara fuerza, acondicionamiento y pesas. "Luego tuve tres meses de entrenamiento de danza, porque quería meterlo en mis huesos".