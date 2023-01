Así reaccionó Sofia Carson a la nominación al Oscar de su canción Applause

La mañana de este martes se dieron a conocer los nominados a la 95.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood. Si bien algunas de las producciones y actores destacados provienen de nacionalidades europeas o estadounidenses, también brilló la presencia latina, como las nominaciones de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y la cantante Sofía Carson, quien tiene ascendencia colombiana.

La canción Applause, interpretada por Sofia Carson, y que forma parte del soundrack de la película Tell it Like a Woman, dirigida por Catherine Hardwicke, Maria Sole Tognazzi, Lucia Puenzo y protagonizada por Cara Delevingne, Eva Longoria, además de Margherita Buy.

Cabe destacar que el logro de la exestrella Disney, se suma a la decimocuarta nominación al Oscar de la productora Diane Warren, ante esto Sofía expresó su emoción a través de redes sociales.

Fue en Instagram donde la actriz de Descendientes subió un video en el que se le observa junto a Warren y sus familiares esperando escuchar su nombre en la transmisión de las nominaciones.

Durante esos instantes se les percibía un poco nerviosos, sin embargo, pasaron solo algunos segundos para que la familia escuchara el nombre de Carson, tras esto, los acompañantes gritaron y se emocionaron mientras que la actriz derramó algunas lágrimas.

Posteriormente, Carson colocó en sus InstaStories una imagen de la Academia en la que venía su nombre frente a su nominación y agradeció a Warren.

"Warren te amo", se leyó.

Asimismo, acompañó el clip con el mensaje: "Iremos a los Oscar @dianewarren".

La nominación también provocó reacciones en algunas estrellas como Selena Gomez, quien le escribió: "Estoy llorando. Felicitaciones reina".

EFE/ INSTAGRAM SOFIA CARSON