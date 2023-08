Así reaccionó Dulce María a la interpretación de Sálvame de Ninel Conde

En julio pasado, Ninel Conde acaparó la atención mediática cuando en medio de un concierto, decidiera entonar el icónico tema del grupo RBD, "Sálvame". Ahora, la cantante Dulce María reaccionó a este hecho

Aunque es sabido que guarda una estrecha conexión con los actores de la telenovela "Rebelde", en la que interpretó el papel de "Alma Rey", madre de Roberta Pardo (Dulce María), la manera en que eligió abordar la interpretación no logró cautivar a la audiencia como se esperaba, pues los usuarios en redes sociales expresaron su descontento y llenaron de comentarios negativos a la artista.

A través de TikTok, una usuaria compartió el video en el que se ve a la famosa sobre un escenario, luciendo un atuendo dorado de dos piezas.

Se leyeron comentarios como: "Perdónenla, es que estaba malita de la garganta", "Dios mío, ¿cómo es posible este suceso?", "Hasta yo, que no soy Lola Cortés, me ataqué", "Te estabas ahogando haha".

Incluso algunos hicieron referencia a su personaje: "Alma Rey de RBD, ¿eres tú?", Otros también recordaron la interpretación de Anahí, ya que es una canción en la que su voz es la que luce.

En el video también se alcanza a apreciar que el público no cantaba junto con la famosa, lo que no pasó desapercibido: "La gente bien animada", "Bien segura siente que está en el súper concierto y todos coreando", se agregó.

Tras la controversia, ahora fue la propia Dulce María quien reaccionó al polémico momento.

En una entrevista con los medios, divulgada por "Sale el Sol", Dulce compartió sobre su estrecha amistad con Conde. "A mí Ninel la amo, la quiero mucho y le mando muchos besos. No importa cómo (interpretó la canción), le mando muchos besos, siempre van a hablar", expresó la cantante.

Los conductores del programa matutino tomaron el comentario y observaron que la famosa simplemente había compartido sus sentimientos hacia la actriz, sin necesariamente salir en su defensa ante las críticas, lo que les resultó cómico.

Asimismo, la voz de "Solo quédate en silencio" habló de su reciente cambio de look, que se hizo tendencia el pasado fin de semana cuando apareció con el rojo cereza en su cabello, característico de su rebelde personaje.

"Todavía no me lo creo. No logro asimilarlo. Todavía me veo en el espejo y digo, '¡Ay, ¿quién es esta?!'. Pero sé que es algo que los fans de toda la generación rebelde estaban esperando. Fue una etapa que marcó mi vida", dijo.

Por su parte, reveló que Anahí no ha dejado de trabajar pese a su condición médica, ya que recordemos se lastimó el tímpano durante uno de los ensayos.