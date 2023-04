Así reaccionaron las chicas de Blackpink al canto del Cielito Lindo en el Foro Sol

Blackpink arrasó durante su primer concierto en México. La banda surcoreana iluminó de rosa el Foro Sol y fue abrazada por sus fans mexicanos, quienes las recibieron con sombrero de mariachi y el tema "Cielito Lindo".

La "girlband" realizó su debut en el país con el Tour "BORN PINK", donde interpretaron algunos de sus éxitos en colectivo y solitario, entre ellos, "How You Like That", "Don’t Know What To Do", "Garden of Light", "Money" y "Hard To Love".

Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé mostraron ante el público sus habilidades para hablar español. En el transcurso de la noche se les escuchó pronunciar frases como "Es mi primera vez en México", "Yo soy Lisa" o "¿Dónde está el baño?", hecho que enloqueció a los asistentes.

Luego de una jornada de baile y canto, los blinks inundaron las redes sociales de fotografías y videos apoyando a sus idols. Sin embargo, uno de los momentos que llamó la atención ocurrió al finalizar el show.

Y es que, al despedirse, las integrantes de Blackpink se colocaron un sombrero de mariachi para tomarse la foto con su público desde arriba del escenario.

Al cabo de unos segundos, los asistentes comenzaron a corear "Cielito Lindo", tema compuesto por Quirino Mendoza y Cortés. La pista es conocida dentro y fuera del país, por lo que las famosas quedaron maravilladas con el acto.

En los videos que circularon en internet quedó documentado el suceso. En un principio, las chicas de Blackpink no supieron cómo reaccionar, pero se dejaron llevar por los aplausos y la melodía de la popular canción mexicana.

La "girlband" se presentará durante la noche de este jueves 27 de abril en un segundo concierto en el Foro Sol. Posteriormente, permanecerán en espera para confirmar nuevas fechas en distintos continentes.