Así luce Maya Nazor en su portada para la revista del conejito

La influencer y creadora de contenido Maya Nazor reveló su portada en la edición de Playboy México & LATAM correspondiente al mes de agosto.

Como ya lo habían anunciado tanto la modelo de 24 años y la publicación a través de sus cuentas de Instagram, noticia que causó revuelo entre sus seguidores, finalmente Maya decidió mostrar su belleza de la manera sexy, refinada y divertida que caracteriza a la revista del Conejito.

En la entrevista que acompaña a su sesión, expresó: “Estoy muy contenta, (aparecer en Playboy) es mi sueño desde que tenía 15 años. Cuando tenía 18 años, les mandé un correo presentándome, pero luego pensé que no era el momento (risas) y ahora que ya lo estoy viviendo me emociona mucho, lo manifesté”.

Y añadió: “Siempre me ha gustado mucho el modelaje. Me encanta ‘Keeping Up With The Kardashians’, soy súper fan de Marilyn Monroe y de estas mujeres empoderadas que han salido en la revista. Playboy me encanta porque siempre ha mostrado la belleza y la sexualidad de la mujer empoderada y amo eso”.