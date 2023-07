Así ha sido la trayectoria artística de Dakota Fanning

"Hombre en llamas" es una película de acción y suspenso estrenada en 2004, el filme dirigido por Tony Scott se transformó en el número uno del ranking de taquilla de ese año y le dio a sus protagonistas una nuevo incremento de fama por sus interpretaciones.

La película fue protagonizada por Denzel Washington, Dakota Fanning y Christopher Walken, pero contó con un reparto que incluyó a Radha Mitchell, Giancarlo Giannini, Marc Anthony, Rachel Ticotin y Mickey Rourke. "Hombre en llamas" se trata de una de las cintas más recordadas en su rubro y que muchos han visto más de una vez.

"En un lugar donde los secuestros quedan sin resolver, un exagente de la CIA responderá con brutalidad hasta salvar a la niña que protege", reza la breve reseña que hoy Netflix presenta sobre "Hombre en llamas". El filme está basado en una novela de A. J. Quinnell y quienes lo recuerdan no pueden evitar reconocer a sus protagonistas en nuevas producciones.

A casi 20 años del estreno de "Hombre en llamas" te invitamos a conocer un poco sobre la niña que interpretó a "Lupita". Se trata de la actriz estadounidense Dakota Fanning que en la actualidad tiene 29 años y durante el rodaje del exitoso filme solo tenía nueve años y a pesar de ser muy pequeña demostró un talento que le abrió las puertas a innumerables producciones.

Dakota Fanning, en estos años, ha experimentado grandes cambios físicos en comparación a cómo se la pudo ver en la película "Hombre en llamas". La actriz goza de una gran belleza y un sentido de la moda que la posicionan entre las mujeres más bellas del mundo. Entre las producciones más destacadas en que apareció figuran "I am Sam", "Taken", "Trapped", "Uptown Girls" y "The Equalizer 3", entre otras.