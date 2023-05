Así fue la presentación de Tina Turner en el icónico programa mexicano Siempre en Domingo

Anna Mae Bullock, mundialmente conocida como Tina Turner, falleció a los 83 años. A lo largo de su vida se consagró como un icono del rock and roll, pero sobre todo del empoderamiento femenino.

La intérprete de What's love got to do with it se codeó con figuras emblemáticas de la música, entre ellos, David Bowie y Mick Jagger. Aunque comenzó su carrera como corista en la banda Ike Turner and his Kings of Rhythm cuando tenía 17 años.

En 1960 debutó con el sencillo A Fool In Love y desde entonces su carrera creció como la espuma gracias a su potente voz y cadencia sobre el escenario.

La también oreógrafa de Suiza realizó numerosas presentaciones e incluso conquistó el corazón de México con su aparición en el programa Siempre en Domingo.

Así fue la presentación de Tina Turner en Siempre en Domingo

Siempre en Domingo fue uno de los programas más famosos de México, donde se presentaban segmentos con variedades musicales de las y los cantantes del momento. Raúl Velasco se convirtió en el titular del proyecto, el cual se mantuvo al aire por más de tres décadas.

Transmitido en vivo desde la Ciudad de México a través del Canal 2 de Televisa, al programa acudieron estrellas de todas las tallas, desde Paulina Rubio, Thalía, Lucía Méndez y Yuri.

En una de sus emisiones participó Tina Turner, aunque la presentación se grabó en Miami y luego se transmitió en televisión nacional.

En aquel momento, Turner tenía 44 años, pero ya era considerada como un fenómeno musical por el arrollador éxito que tenían sus composiciones.

"Una mujer que envuelve con su fuerza y su encanto a grandes audiencias como toda esta. Si yo les presento a Anna Bullock no saben quién es, pero universalmente respetada, admirada, querida y ovacionada como la reina del rock: Tina Turner", fueron las palabras con las que Velasco presentó a la cantante.

Entre aplausos y ovaciones, el público dio la bienvenida a la diva. Posteriormente, interpretó algunos de sus éxitos, como We Don’t Need Another Hero y Better Be Good To Me.

Si bien en aquella ocasión se recurrió al uso de playback, lo cierto es que Turner impuso su presencia sobre el escenario.