Así fue la despedida de Laura G en Venga la Alegría: 'me está costando cinco hue... irme'

No hay plazo que no se cumpla, ni día que no llegue. Este viernes 28 de julio Laura G se despidió del matutino de Venga La Alegría, tras haber permanecido en el 4 años.

Al inicio de su despedida, y con lágrimas en los ojos, Kristal Silva comenzó a despedir a su amiga: "Me duele mucho tu partida, no verte de lunes a viernes me va a doler. Me di cuenta de la fortaleza que tienes como mamá, conductora y mujer".

Tras esto, la sorpresa vendría después de que Cynthia Rodríguez apareciera en la pantalla, lanzando un pequeño spoiler que podría alegrar a sus fanáticos, esto al asegurar que "estarán juntas en las mañanas".

"Quiero agradecerte por todo lo que aprendido de ti, que seas una mujer tan entregada, quien siempre lo da todo y mucho más, te quiero muchísimo. Ahora nos vamos a ver en las mañanas", gritó sin dar mayores detalles.

Tras esto, fue ahora Sergio Sepúlveda quien habló y destacó: "Este día me cuenta mucho trabajo despedirte, porque parte de este gran trabajo es posibilidad de que compañeros se conviertan amigos".

"Laura G es un claro ejemplo de no importa la caída, sino el cómo te levantas, podría parecer una persona impenetrable, pero para nosotros tus amigos, sabemos que es una persona sensible. Tu dejas tu lugar, pero te quedas en nuestros corazones, pero sabes, aunque te vayas de Venga, Venga nunca se irá de ti", mencionó el conductor.

Ante estas palabras, Laura G mencionó que Venga la Alegría, más que su trabajo, era su familia: "Trabajar en este lugar es hermoso, uno va cambiando, este trabajo se volvió parte de mi familia, estoy agradecida con azteca por darme una familia, realmente amo a las personas que están aquí (...) me está costando cinco huevos irme".

Al finalizar, la conductora regiomontana agradeció al público y a todas las personas que estuvieron con ella a lo largo de las transmisiones: "Venga la Alegría son todos ellos".

A pesar de que no se sabe qué rumbo tomará Laura G, sus compañeros de trabajo le desearon lo mejor en sus nuevos proyectos, asegurando que el programa siempre estará cuando ella decida regresar.