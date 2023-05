Así fue el concierto de Fuerza Regida en Torreón después de un pollo asado

Tarde, pero sin sueño, Fuerza Regida celebró anoche su presentación en el Coliseo Centenario y con varias sorpresas.

El evento de la agrupación de corridos tumbados tuvo una buena asistencia de parte del público lagunero que se dio cita desde tempranas horas, sin embargo, fue bastante el tiempo de espera para verlos sobre el escenario, aunque un dj set mantuvo “prendido” el ambiente.

El vocalista Jesús Ortiz Paz, Samuel Jaimez, Khystian Ramos y José aparecieron pasadas las 23:30 horas, y junto a una banda que hizo “reventar” el Coliseo de Torreón tras comenzar con los temas que pusieron a bailar y a cantar al público, sobre todo al escuchar la Ch y la pizza, canción que actualmente es de las más populares en las plataformas digitales.

La sorpresa para muchos fue el momento que Jesús Ortiz se dedicó a cantar temas “viejitos” pero muy bien conocidas por los fanáticos de la música regional mexicana.

“Una vez me dijo un vato, porque a mi me gusta cantar las rolas de antes, y andaba promocionando un tema y me dijo ‘no antes echando a perder las rolas viejitas’ y yo le dije que ni mi papá me dice qué hacer”.

Fuerza Regida se dio el lujo de interpretar corridos como Chuy y Mauricio, A mis enemigos, Disculpe Usted, Árboles de la barranca, entre otros.

Pero sin duda la más esperada por los asistentes fue Bebé Dame, un éxito que originalmente lanzaron a dueto con Grupo Frontera, además de Billete Grande, Igualito a mi apá, Me acostumbre a lo bueno, Te quiero besar y otras más.

Fue cerca de las dos de la mañana que la fiesta armada por Fuerza Regida en Torreón finalizó, siendo este concierto parte del recorrido que están realizando actualmente por México.

DATO

En su llegada a La Laguna, Fuerza Regida compartió un video en el que se les ve disfrutando de un pollo asado en un local de la ciudad, y fue Jesús Ortiz Paz quien detalló que cuando están en el país les gusta comer en estos lugres porque para ellos se siente como una comida casera.