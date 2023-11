Así es el OPPO Find N3, el teléfono plegable que llega para quedarse

Los plegables no son una pieza común en el sentido literal de la palabra. Todavía no están tan extendidos entre los usuarios y sus precios no son para nada asequibles, debido a su avanzada tecnología interior. Entonces, al tener uno en las manos, no se puede negar, hace sentir cierta exclusividad. Como ejemplo, está el OPPO Find N3, el cual ya pudimos probar por algunos días.

En China, de donde es originaria la marca, el interés por este segmento no es menor. Se supone que el 64% de los usuarios de smartphones de gama alta de aquel país está dispuesto a adquirir un plegable para su próxima compra.

En este sentido, ¿qué pueden esperar quienes estén interesados en un elemento como el Find N3? Demos algunas pistas.

Paneles de entretenimiento

Tanto la pantalla interna o principal como la externa o de cubierta ofrecen lo mejor para el consumo de contenido, llámese videos, artículos web, fotografías, entre otros. El display de mayor formato (7.82 pulgadas) se distingue por su resolución QXGA+, 120 Hz y compatibilidad con el estándar Dolby Vision.

Todo ello se traduce en una reproducción fluida y envolvente, con un nivel de contraste óptimo y colores precisos, claro, en un formato similar a una tableta de 8 pulgadas.

El panel de cubierta se caracteriza por su tamaño de 6.31 pulgadas, tasa de actualización de 120 Hz y resolución Full HD+. No deja de incluir la tecnología Dolby Vision.

Si bien el móvil resalta por su delgadez cuando está completamente abierto (5.8 mm), se dificulta sostenerlo por mucho tiempo, por lo que no sería mala idea echar mano de un soporte con el fin de mejorar la experiencia.

Desempeño y autonomía

Al tratarse de un celular de nueva generación en la gama alta, se entiende que el OPPO Find N3 incluya lo mejor en componentes dedicados a su respuesta. Estamos hablando del procesador Snapdragon 8 Gen 2 y una RAM de 16 GB.

Entonces, tanto si el celular está abierto como plegado, responderá de la mejor manera al ejecutar distintas aplicaciones, en la navegación general y en la multitarea. En este último punto, vale la pena detenerse.

Cuando el celular presume su pantalla más amplia, en esta es posible colocar hasta tres aplicaciones. Lo interesante es que cada una funciona de manera independiente sin ningún problema, lo que abre las opciones a quienes buscan nuevas formas de productividad.

Respecto a su almacenamiento, es de 512 GB, con lo que no habrá inconveniente para instalar diversas plataformas o el contenido que se genere con la asombrosa cámara firmada por Hasselblad, compuesta por un gran angular de 48 MP, teleobjetivo de 64 MP con ultrasensor periscópico y ultra gran angular de 48 MP.

El Find N3 promete no dejar a sus dueños a media jornada, pues incorpora una batería de 4,805 mAh. La carga rápida SUPERVOOC es de 67 W, por lo que llegará a niveles óptimos en poco tiempo. De hecho, se consigue el 35% en 10 minutos, en el papel.

¿Para quién es el OPPO Find N3?

Puede que sea el celular para quienes priorizan la productividad y buscan nuevos formatos en dispositivos móviles. Indudablemente, también está dirigido para aquellas personas que no tienen problema en comprar lo más caro en tecnología.

A cambio de su dinero, se llevarán a casa un teléfono inteligente que puede “desplegar” una experiencia diferenciadora y exclusiva.