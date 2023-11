Así comenzó la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce

La aparente relación entre Travis Kelce y Taylor Swift se ha convertido en uno de los temas más comentados en las últimas semanas.

Y es que, desde que se le vio por primera vez a la cantante en el juego de los Kansas City Chiefs, el ojo público no ha dejado de observar a estos tortolitos.

Pero ¿cómo inició la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce?

Desde meses antes de que Travis y Taylor fueran captados juntos, el jugador ya demostraba su admiración por la rubia, sin embargo, en un inicio, el jugador no había sido correspondido como lo esperaba.

El primer intento de Kelce por acercarse a Taylor fue luego de que la cantante se presentó en el Arrowhead de Kansas City, en el mes de julio.

Según contó Travis en el pódcast de su hermano Jason, había intentado regalarle una friendship bracelet con su número, sin embargo, esto nunca se concretó.

“Me decepcionó que no hablara antes o después de sus conciertos porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta. Así que me dio un poco de rabia no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella. Si estás al tanto de los conciertos de Taylor Swift, hay pulseras de la amistad. Recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor Swift una con mi número”, mencionó en aquel momento.

Travis también argumentó que se había tomado un poco personal este “desaire”, ya que creyó en aquel momento que la cantante no estaba interesada en conocerlo.

Al poco tiempo de esto, en el mes de septiembre, los rumores de un posible romance entre estas dos estrellas comenzaron a surgir, más cuando se dio a conocer que ambos habían logrado contactarse en Nueva York.

Por otro lado, la revista People le cuestionó a Jason Kelce si su hermano estaba saliendo con la estrella pop, a lo que el también jugador solo se limitó a decir:

"Es difícil responder porque realmente no sé mucho acerca de la vida amorosa de Travis. Habiendo dicho eso, creo que lo están haciendo muy bien y creo que todo es 100% cierto, y espero que esta cosa llegue lejos. No, estoy bromeando, no sé lo que está pasando".

Después de su primer acercamiento ocurrido Nueva York, durante una entrevista con el programa deportivo, The Pat McAfee Show, Travis reveló qué era lo que le había dicho a Taylor cuando entablaron una conversación.

“Le lancé la pelota y le dije: ‘Te he visto triunfar en el escenario de Arrowhead y puede que tengas que venir a verme triunfar en el escenario de Arrowhead y ver cuál de los dos está un poco más iluminado. Así que ya veremos qué pasa en un futuro próximo”.

Al poco tiempo de estas declaraciones, Taylor fue vista por primera vez animando el equipo de Travis, en compañía de Donna Kelce, madre del jugador.

A partir de ese momento, las apariciones públicas de ambos comenzaron a ser cada vez más frecuentes, y aunque aún no han confirmado esta relación, Travis y Taylor ya han sido captados besándose. Eso sin contar que el jugador acompañó a la cantante en sus conciertos por Argentina.

Con información de Infobae y Glamour US