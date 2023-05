Así aparecen Torreón y Gómez Palacio en mapa de un libro de primaria ruso

A través de Facebook, se viralizó la manera en que las ciudades de Torreón y Gómez Palacio están representadas en un mapa de un libro de primaria ruso, lo cual ha emocionado bastante a los laguneros.

Se trata del libro 'Maps: Travel the world without leaving your living room' (Mapas: Viaja por el mundo sin salir de tu cuarto), de Aleksandra Mizieliriska y Daniel Mizieliriskiy, en el cual se ilustran varios países con sus respectivas regiones.

(ESPECIAL)

En el caso de México, resaltan algunas ciudades como Guadalajara, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, entre otras, representadas por algo característico de la región como construcciones o fauna.

La Laguna no se queda atrás, pues en el mapa figuran las ciudades de Torreón y Gómez Palacio, representadas por la Puerta Amarilla y un par de vacas.

"La puertoski de Torreónoski!! Nos pusieronoski en el mapasiki", "Realmente ciudades importantes", son algunos de los comentarios que se leen entre internautas.