Aseguran que William Abadie aparece con un piojo en la axila en escena de Emily in Paris

William Abadie es un actor francés de 47 años que ha participado en series como Gossip Girl, Sex and The City, Emily in Paris, entre otras.

De hecho, su papel como el personaje de Antoine Lambert en esta última, le ha dado recientemente mayor reconocimiento por parte de la audiencia debido a la popularidad de la serie.

No obstante, fueron los mismos seguidores quienes se percataron de algo inusual en una de las escenas, pues aparentemente se ve un insecto caminando en la axila del actor, a lo que especularon que se trataba de un piojo.

Fue a través de redes sociales que se dieron a conocer las imágenes de un bicho caminando en la axila del actor, mismas que se volvieron virales. La usuaria @apudi2.0, fue una de ellas y subió el video a TikTok, donde ya tiene más de 70 mil vistas.

Sin embargo, ni la plataforma de Netflix, ni las cuentas oficiales del actor han dado declaraciones al respecto.

¿De qué trata la serie Emily in Paris?

La serie de Netflix fue bien recibida por los usuarios, pues ha estado en el top 10 de tendencias en la plataforma.

Con tres temporadas, la trama se basa en la vida de una joven ejecutiva de Chicago que comienza una nueva etapa en París.

Durante el proceso de adaptación tiene que equilibrar su vida respecto a su profesión, sus amistades y sus relaciones afectivas o amorosas.