Aseguran que Taylor Swift y Matty Healy terminaron su relación

Taylor Swift y Matty Healy, vocalista de la banda The 1975, habrían terminado después de dos meses de relación.

Fue hace unos meses cuando se dio a conocer que Joe Alwyn y Taylor Swift habían terminado su relación, tras más de 6 años de relación. Al mes siguiente de su rompimiento, surgieron rumores que aseguraban que Swift se había dado una oportunidad con el también músico Matty Heally.

Y aunque los artistas no habían confirmado esta relación, al vocalista se le vio disfrutando de uno de los conciertos de Taylor, por lo que los rumores se estaban convirtiendo en una realidad.

Sin embargo, el portal Entertainment Tonight dio a conocer que Matty y Taylor habían finalizado su relación, después de dos meses de relación, esto debido a que los artistas se dieron cuenta de que "no eran compatibles como lo esperaban".

"Taylor y Matty terminaron. Ambos están extremadamente ocupados y se dieron cuenta de que no son realmente compatibles entre sí", aseguró una fuente a ET. "Los amigos de Taylor quieren lo mejor para ella y no les sorprende que su relación se esfume, ya que recientemente salió de una relación a largo plazo".

Cabe destacar que esté supuesto rompimiento viene después de que se difundiera un par de videos de Matty Healy besando a un chico de seguridad en uno de sus conciertos, práctica que el vocalista había dejado de hacer desde unos meses atrás.

Hasta el momento, ninguno de los artistas involucrados ha dado declaraciones al respecto.