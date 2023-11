Aseguran que Rosalía vio a Rauw Alejandro engañándola con otro hombre

Nuevos señalamientos sobre las razones del rompimiento entre Rauw Alejandro y Rosalía han comenzado a surgir, y una de ellas es la supuesta bisexualidad del cantante puertorriqueño.

Fue el pasado julio cuando se dio a conocer que los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía habían finalizado su compromiso, y a pesar de que confirmaron su rompimiento, no revelaron las razones de su rompimiento.

Ha sido esta falta de información la que ha provocado que cientos de personas comiencen a generar sus propias especulaciones, una de ellas fue cuando se aseguró que el cantante le había sido infiel a la española, algo que fue negado por los mismos cantantes.

Lamentablemente, las suposiciones no han terminado, ya que recientemente se informó que el rompimiento entre los artistas se debió a la supuesta bisexualidad del cantante.

Fue a través del podcast Querido Hater, que el presentador le cuestionó sobre esta teoría a la periodista Nuria Marín, quien reveló lo siguiente:

"A mí lo que me dijeron es que Rosalía vio algo que no esperaba y que no pudo encajar", comenzó. "Me han contado que no fue porque sea bisexual, porque no creo que eso sea un motivo para Rosalía para la ruptura".

Tras esto, Marín soltó sin más que probablemente Rosalía lo vio con otro hombre:

"Yo creo que ha pasado algo con un hombre. Es mi opinión y me han contado algo por ahí. Me dijeron que vio algo que no esperaba y que la dejó en shock que dijo: 'No puc', (No puedo).

Cabe destacar que por el momento ni Rosalía ni Rauw Alejandro han dado declaraciones al respecto.