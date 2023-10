Aseguran que Paul Stanley y Joely Bernat esperan su primer hijo

A poco más de ocho años de relación, aseguran que Paul Stanley y Joely Bernat esperan a su primer hijo, así lo dio a conocer un famosos conductor de televisión, luego de que hablara con una persona allegada a la pareja, la que le contó que la joven tiene entres tres a cuatro semanas de embarazo, por lo que están en la espera de que su estado avance para confirmar la noticia, la que probablemente será anunciada en el programa "Hoy".

Michelle Rubalcava, a través de su canal de YouTube, informó acerca del supuesto embarazo de la exmiss belleza, pues contó que el viernes pasado tuvo la oportunidad de hablar con una persona que es cercana a Paul y Joely, la que le confirmó que la pareja recibirá a su primer bebé, después de años años de noviazgo, sin embargo, destacó que cuando trató de buscar otra fuente que respaldara los rumores, nadie se lo quiso confirmar.

"Yo he estado preguntando a gente allegada a Paul, o a gente que creo que conoce a Paul, y nadie me lo ha confirmado, todos (dicen): ´-Ay no sé, no sé", pero ya supe que está embarazada Joely Bernat", destacó el periodista.

Aunque hace tan sólo unos meses, cuando el conductor fue entrevistado por Mara Patricia Castañeda, confió que tenía mucho miedo de tener un hijo, por temor a que suceda la misma historia que ocurrió con el fallecimiento de su padre, Paco Stanley, y dejé a su descendencia sin una figura paterna, también reveló que era un suceso en su vida que la causaría una gran felicidad.

"Me da mucha ilusión y me da mucho miedo también, me da miedo que se repita la historia, yo sé que no tiene que ser así, no estoy siguiendo patrones pero hay muchas cosas con las que sí sufrió mucho, no quisiera repetir esa historia", contó.

En ese momento, también destacó que Joely estaba más que lista para convertirse en madre.

Por ello, no sorprendió cuando Rubalcava expresó que, de acuerdo a su fuente, Stanley está más de contento con la noticia de que pronto recibirá su primogénito.

"Paul está feliz, que está muy contento, y que llevan alrededor de tres a cuatro semanas, bueno... eso es lo que a mí me dijeron", destacó.

El exconductor de "Venga la alegría" también expresó que probablemente está echando a perder la exclusiva que el programa "Hoy" estaría preparando para dar a conocer esta noticia durante una de las emisiones del matutino, como ocurrió cuando en enero del 2022, Paul le entregó el anillo de compromiso a Joely, sin embargo, su unión matrimonial no se ha concretado, a poco de que se cumplan dos años de esta propuesta, para la que el presentador llevó a su novia a un viaje por París.

Joely y Paul se conocieron en 2015, cuando ambos formaban parte del programa "Sábado gigante"; él era uno de los conductores y ella guiaba a las y los modelos que aparecían en el show. Luego de un tiempo, Stanley se animó a hablarle, pidiéndole que le diera clases para que aprendiera a modelar debido a que era uno de los nuevos rostros de la firma Calvin Klein, mentira en la que Bernat creyó, y sólo meses más tarde comenzaron su noviazgo que los llevó a vivir juntos en la CDMX, a lado de sus perritos; Chester, Floki y Paco, tres Goldendoodle.