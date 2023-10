Aseguran que Miguel Bosé y Pablo Alborán tienen una relación amorosa

Pablo Alborán se encuentra de gira por México y aseguran que está muy bien acompañado de Miguel Bosé, su supuesta nueva pareja sentimental.

De acuerdo a lo revelado para la revista TV Notas por una presunta amiga cercana a Bosé, él y Pablo Alborán están felices con su relación amorosa, pese a la gran diferencia de edad.

Actualmente, Miguel Bosé tiene 67 años de edad, mientras Alborán tiene 34.

“Estamos muy contentos. Hacía bastante tiempo que no veíamos a Miguel ilusionado en ese aspecto. Hace unos meses hubo la posibilidad de una reconciliación con su ex, Nacho Palau, con quien duró de 1990 a 2016. Sin embargo, las cosas no se han dado, por el conflicto legal que tienen por el conflicto legal que tiene por sus hijos. Eso no les ha permitido estar en paz”, cuenta la supuesta fuente cercana.

Además, relató que ambos cantantes españoles se conocieron en 2012, “cuando Pablo comenzaba a triunfar en la música. Miguel lo invitó a que hiciera un dueto con él en su disco Papitwo. Después estuvieron juntos en un especial de televisión en España. En 2013 cantaron juntos en Viña del Mar. En 2016, en un concierto acústico que forma parte de MTV Unplugged, Miguel lo invitó a que cantaran el tema No hay un corazón que valga la pena. Han estado muy unidos en lo musical y son grandes amigos”.

También, detalló que su amistad ha sido tan fuerte que fue Miguel Bosé quien animó a Pablo Alborán a revelar públicamente su homosexualidad en el 2020.

“Solo se veían como amigos. Además, los dos tenían pareja. Miguel estaba con Nacho y después quiso estar soltero. Pablo ha andado con varios famosos, como Ricky Martin, el influencer Pelayo Díaz y el guapísimo bailarín Giuseppe Di Bella. Justo hace medio año terminó con un joven banquero de quien Pablo estaba muy enamorado y con el que anduvo dos años. Decidieron poner fin a la relación por los viajes de trabajo de éste. Además, el exnovio de Pablo quería que éste hablara de su relación. Aunque Pablo reconoció su homosexualidad, sigue queriendo mantener en secreto con quien anda”.

Miguel Bosé, habría sido el paño de lágrimas de Pablo, por lo que al paso del tiempo comenzaron a verse “con otros ojos”, ya que está fascinado con la vitalidad del nacido en Málaga, España.

“Ahorita están ilusionados. Obviamente, no lo van a reconocer públicamente, sobre todo por Pablo, que no quiere que se hable de sus romances".