Aseguran que Jaden y Willow Smith apoyan a su padre y quieren privacidad

Las fuertes revelaciones que ha hecho la actriz Jada Pinkett Smith en su libro de memorias se han convertido en noticia, pues ha confesado detalles de su vida privada, en los que incluye a su familia, situación que podría estar afectando a su familia.

Jada reveló que su matrimonio con Will Smith está roto desde el año 2016, y aunque viven separados desde entonces, no se han divorciado.

Supuestamente, las confesiones de Jada están afectando a Will, quien en los últimos años ha pasado por circunstancias complicadas, incluida su polémica vivencia en los Oscar el 2022, cuando subió al escenario a agredir al comediante Christ Rock en televisión en vivo.

De acuerdo a reportes de Entertainment Tonight, la situación está llegando directamente a sus hijos Willow y Jaden Smith, según una fuente, están preocupados por su padre, por lo que deserian que los problemas familiares se mantengan en privado.

La fuente señala que Willow y Jaden Smith, "se sienten mal por su padre con los recientes titulares sobre sus padres".

"Ellos saben que él ha pasado por mucho últimamente y esto no está ayudando", indica la fuente de Entertainment Tonight.

"Ellos desearían que algunos de los asuntos familiares se mantengan en privado", agregan.

No solamente Willow, de 22 años, y Jaden, de 25 años, están preocupados, también el hijo que Will Smith comparte con su exesposa Sheree Zampino, Trey Smith, de 30 años, está al tanto de lo ocurrido, señala ET.

Señalan que Will Smith, de 55 años de edad, está tratando de mantenerse ocupado y ha estado pasando el tiempo con amigos y sus hijos.