Aseguran que Galilea Montijo sí fue novia de Arturo Beltrán Leyva y recibía cuantiosa mensualidad

El nombre de Galilea Montijo se ha convertido de nuevo en el foco de una polémica, luego del lanzamiento del nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, en donde señalan a la conductora de haber sostenido un vínculo cercano con el narcotráfico mexicano.

Anteriormente, Galilea ya había sido mencionada en el libro Emma y las señoras del narco, en donde destacaba de manera breve su romance con Arturo Beltrán Leyva.

Sin embargo, en el nuevo tomo Las señoras del narco, amar el infierno, Galilea vuelve estar en ojo del huracán. Unas declaraciones detallan con precisión la supuesta relación de la conductora de La Casa de los Famosos México con el capo.

Ahora, es Celeste, quien es madre de una hija de Beltrán Leyva, quien declara como testigo para Anabel, y señala que Galilea coincidió con el traficante en el 2004.

Según retoma E! News, Celeste declara en el texto: "Galilea era todo el tipo de Arturo, no era el top, pero sí era su tipo. Le gustaban muy morenas de piel, así muy mexicanos, rasgos muy mexicanos y Galilea tiene ese tipo. Yo la vi con Arturo", aseguró.

Agrega que: "Me puse a platicar con Arturo y me dijo: No, pues ya la tengo de planta, refiriéndose a Montijo. Le dije que para comprobar iba a subir a la recámara. Yo me metía siempre en toda su vida, tenía derecho de picaporte (...) Entré a la recámara y ahí estaban las cosas de ella".

Señala que Leyva le confirmó que ya eran novios.

Además, cuenta que Galilea recibía una cuantiosa cantidad de parte del capo.

"'Ya hasta le tengo su sueldo'", citó Celeste en su declaración.

"Empezó dándole 200 mil dólares en nómina. En nómina significa que se los daba mensualmente, como a su esposa, aunque a ella le daba mucho más (...) pero a lo que me refiero es que le daba dinero para sus gastos como si fuera su esposa".