Flor Rubio afirma que Gabriel Soto terminó con Irina Baeva

A través del programa de Venga la Alegría, Flor Rubio dio a conocer que, de acuerdo con sus fuentes fidedignas, Irina Baeva y Gabriel Soto habían terminado oficialmente, y que aparte la actriz rusa no quería devolverle el anillo al mexicano, ya que “posiblemente seguía esperanzada a que su relación no terminara”.

Fue hace un par de días cuando a través de redes sociales, Irina Baeva publicó un video en donde aparecía mostrando “intencionalmente” el anillo de compromiso que Gabriel Soto le había dado, tratando de disipar cualquier duda de algún rompimiento.

Sin embargo, mediante el programa de Venga la Alegría, Flor Rubio dio a conocer que sabía de fuentes confiables que era relación ya había finalizado y aparte de que Irina Baeva no quería regresarle el anillo de compromiso al actor:

“Sé de fuentes confiables, las cuales no puedo decir, que Gabriel Soto e Irina Beava ya terminaron” (…) “Aparte, me dicen que Irina no quiere regresarle el anillo a Gabriel probablemente porque aún tiene esperanzas de que su relación no se termine".

Tras esto, a los conductores también les pareció raro que no mostraran ninguna fotografía juntos durante los festejos de navidad y año nuevo, por lo que los rumores de una separación son cada vez más fuertes.