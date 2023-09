Aseguran que Federica Quijano, integrante de Kabah, busca ser gobernadora de Yucatán

La cantante Federica Quijano estaría buscando la gubernatura de Yucatán con el Partido Verde Ecologista de México.

Fue a durante la emisión de este miércoles que el programa De Primera Mano dio a conocer dicha información exclusiva, y es que, según contó Gustavo Adolfo, fuentes cercanas a la política le confirmaron que la hermana de Apio está buscando ser gobernadora de Yucatán.

"De lo que me estoy enterando en este instante y lo estoy buscando, pero ya salió de la Cámara de Diputados. A Federica Quijano la destaparán como candidata para la gubernatura de Yucatán".

Según mencionó el también conductor, sería este 14 de septiembre cuando esta información sería confirmada.

Tras esto, Gustavo Adolfo mencionó que estaba tratando de contactar a la integrante de Kabah, sin embargo, hasta el momento Federica Quijano no le ha respondido.

"Me dicen que ya salió, que ya va al aeropuerto. Federica Quijano para gobernadora. Estaría bueno ver si nos confirma ella. Me lo está pasando gente que sabe de política y ojalá Fede me lo confirmara", comentó Gustavo Adolfo.

Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada por la cantante.