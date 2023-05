Aseguran que a Durango le fue bien con el Insabi y que analizarán reglas del IMSS-Bienestar

Luis Millán, subsecretario de Prevención, Organización y Administración para la Salud en Durango, dijo que habrá que revisar la reforma a la Ley General de Salud en la que se extingue al Insabi y se da entrada al IMSS-Bienestar pues consideran que esta nueva política del gobierno federal tendría que venir a apoyar al sector salud en México. El funcionario del estado indicó que analizarán cuáles serán las reglas o condiciones que la Federación pondrá a los estados de la República Mexicana.

“En el caso de Durango, me parece que tendremos que ser muy cautos y sobre todo buscar ante todo, el beneficio de la sociedad en lo que a salud refiere y por supuesto también el cuidado de todos los trabajadores que en nuestra institución laboran”, mencionó.

En su visita a Gómez Palacio, Millán dijo que le tocará al “tiempo o a la sociedad”, juzgar si la desaparición del Insabi es un retroceso o un avance. En su opinión personal, mencionó que el Insabi “estaba tomando bien las riendas del sector salud, no es un tema menor, me parece que esa curva de aprendizaje quizá ya la habían librado, insisto, es una opinión muy personal, a Durango con el Insabi le ha ido muy bien, hemos tenido todo el apoyo y todo el respaldo a través del Insabi, no podría decirte qué, con el IMSS-Bienestar, hemos tenido algunas reuniones con ellos pero algo ya en forma para trabajar no”.

Dijo que este año se formalizaron 771 contratos de Insabi en el estado de Durango y aseguró que con la desaparición del Instituto, el personal de salud no tendrá mayor problema pues firmaron su contrato laboral con vigencia del 31 de diciembre de 2023 además de que su salario ya está presupuestado. Con la transición del Insabi al IMSS-Bienestar, el funcionario comentó que esperan que se consideren los 771 recursos humanos para las diferentes unidades de salud de la entidad.

REFORMA

Con la desaparición del Insabi, los servicios de salud del IMSS-Bienestar colaborarán con la Secretaría de Salud en lo que respecta a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social.

El IMSS-Bienestar participará en los procedimientos de contratación consolidada que instrumente, en su caso, la Secretaría, en los términos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los que intervengan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de salud, así como las correspondientes a las entidades federativas que ejerzan recursos federales para dicho fin, que tengan por objeto la adquisición y distribución de los medicamentos y demás insumos asociados para la salud, con la finalidad de garantizar el abasto de los mismos.

Los gobiernos de las entidades federativas, añade, coadyuvarán en la operación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, y establece que el Sistema de Salud para el Bienestar se compone por la Secretaría de Salud, Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, así como las instituciones y organismos que participan en el mismo y, en su caso, de manera concurrente por las entidades federativas.

En los transitorios, menciona que la Secretaría de Salud, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto, emitirá las disposiciones que establezcan los términos, plazos y condiciones para llevar a cabo la transferencia de los recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales, así como de los inmuebles, derechos y obligaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) o la Secretaría de Salud, según corresponda.

Como se recordará, en una sede alterna, sin debate y en fast track, la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado rompieron récord al aprobar en menos de cinco horas más de 20 reformas, incluidas las constitucionales y casi todas iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se incluyó la desaparición del Insabi que había entrado en funciones en enero de 2020.