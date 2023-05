Asegura José Ramón Fernández que Ana Guevara quiere 'proteger a Todorov' tras su reacción con nadadoras

El periodista deportivo José Ramón Fernández alzó la voz contra la directora de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara Espinoza, por sus dichos contra los atletas de deportes acuáticos, con los que mantiene una disputa por apoyos económicos.

"No puedo creerlo. Ana desconozco a la atleta que conocí, ¿Por qué has cambiado tanto? ¡Tú fuiste atleta y pasaste por muchos problemas, no puedes tratar así a los deportistas mexicanos! Todo por proteger a Todorov que está acusado de peculado", apuntó en su cuenta.

¿QUÉ DIJO ANA GABRIELA GUEVARA?

Durante el programa 'Así el Beso' de W Radio, la directora de la CONADE acusó de deudoras a las atletas por no comprobar gastos por más de 2 millones 748 mil pesos entre 2016 y 2018, razón por la cual en el 2022 no compitieron.

"Por mí, que vendan calzones, Avon, Tupperware, pero son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado", aseguró Ana.

Hace unos meses, Guevara mencionó que les retiraba el apoyo de becas a los atletas de deportes acuáticos en caso de no reconocer como presidente legítimo a Kiril Todorov, recientemente procesado por delito de peculado.