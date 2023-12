Artistas y El Siglo presentan show navideño

La Navidad es una época para perdonar, reafirmar el amor por los seres queridos y disfrutar tiempo de calidad entre las familias, los amigos y las parejas.

Es también el momento de disfrutar un rico pavo o lomo, tamales, romeritos, carne asada o lo que usted pueda realizar o comprar, de acuerdo con su presupuesto.

Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la música es indispensable en estas fechas.

El Siglo de Torreón celebró ayer el arribo de la Nochebuena y la Navidad con la presentación virtual del espectáculo ¡Llegó la Navidad!

Esta tradición musical comenzó en diciembre de 2020, cuando la pandemia de covid-19 seguía causando estragos en el mundo, luego de haber comenzado en marzo de ese año.

Talento. Valerie MC entonó el tema Ven a cantar.

"El Defensor de la Comunidad" decidió, en ese entonces, reunir a grandes artistas para llevar entretenimiento a los hogares luego de que no se pudieran realizar eventos masivos por los contagios del coronavirus.

Debido al impacto del show virtual, continuó los años posteriores y este 2023 volvió con todo.

Alicia Sifuentes de Mi Barrio Colombiano, Fernando Sujo, Valerie MC, Jatziri Muramay, el grupo Bak, Karana y el profesor José María Larios conformaron el espectáculo de este año que trajo diversión y reavivó de nueva cuenta el espíritu navideño. El foro de Siglo Tv fue el escenario en el que dichos artistas desfilaron con sus villancicos.

De lujo. Karana fue acompañada por el maestro José María Larios.

El ganador de La Voz Azteca 2020, Fernando Sujo fue el primero en entrar al escenario.

Toque rockero. Bak le dio un nuevo aire a All I Want for Christmas is You.

Con su carisma y potente voz, presentó su versión de Santa Claus llegó a la ciudad.

"Estoy muy contento de estar nuevamente en ¡Llegó la Navidad!", dijo y añadió que este año no paró de trabajar y confía en que 2024 será mucho mejor en todos los sentidos.

Quien también estuvo en dicha emisión de la Televisora del Ajusco fue Karana. Ella fue la segunda artista invitada del concierto tras entregar Last Christmas, escrita por George Michael, la cantante expresó que pasará la Navidad en casa y anunció sus proyectos.

Enamora. Jatziri encantó a la audiencia con su talento.

"He estado nutriendo bastante mi faceta de autora. Tengo varias canciones nuevas que iré sacando poco a poco el año que entra", manifestó.

Valerie MC, artista nata lagunera, continuó en el escenario de ¡Llegó la Navidad!

La joven evocó el disco clásico de La hermandad, para ello entonó Ven a cantar, que grabaran en los ochenta Tatiana, Yuri, Daniela Romo, Pandora y más estrellas.

Cada año. Fernando Sujo es uno de los artistas que ha participado en ¡Llegó la Navidad!, desde 2020.

"Gracias por haberme invitado a este evento. Este tema me gusta mucho, lo escuchaba desde niña", mencionó. Dispuestos a refrescar la escena rockera, los chicos de Bak recientemente estuvieron en el programa El Sonidero Lagunero, de ahí que fueran invitados a ser parte de ¡Llegó la Navidad!

Alessandro y Elías Martínez, Elías y Abraham Jalife, así como José Manuel Montes, entonaron All I Want for Christmas is You. Este año los músicos dieron a conocer el tema Veneno y en entrevista contaron que en las próximas semanas darán a conocer dos temas inéditos más. Al igual que Sujo, Jatziri Muramay no podía faltar en ¡Llegó la Navidad!, quien compartió la melodía justamente que da nombre al show, ¡Llegó la Navidad!

Jatziri se mostró muy emocionada y anunció que el año venidero ofrecerá un concierto con temas inéditos y algunos "covers" en un gran recinto.

Para cerrar con broche de oro, Alicia Sifuentes trajo su versión de Blanca Navidad acompañada por el maestro José María Larios.

Alicia dijo en entrevista que 2023 fue un año muy importante para Mi Barrio Colombiano. En 2024, según relató, la agrupación tiene bastantes planes.

"Gracias a toda la gente que está al pendiente de Mi Barrio Colombiano. Les quiero desear la mejor de las Navidades y que 2024 la salud nunca nos falte".

Gran voz. Alicia Sifuentes de Mi Barrio Colombiano entonó el tema Blanca Navidad en este evento anual de El Siglo de Torreón. (VERÓNICA RIVERA / EL SIGLO DE TORREÓN)