Artistas cuestionan estímulos económicos de convocatoria dentro de la Feria del Libro Coahuila

A través de redes sociales, artistas coahuilenses cuestionaron la convocatoria del Programa de Actividades de Difusión y Estímulo a la Creación Artística de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2023, la cual se celebrará del 28 de abril al 7 de mayo en el municipio de Arteaga.

Los creadores manifestaron su inconformidad con los estímulos económicos ofrecidos por la Secretaría de Cultura de Coahuila. Este llamado, abierto sólo a artistas de la región Sureste del estado, ofrece hasta seis espacios para las disciplinas de artes escénicas: danza, música y teatro, durante los dos fines de semana dentro de la próxima FILC.

No obstante, a pesar de que la convocatoria indica en su misión el fomento al estímulo y difusión de la creación artística, los artistas consideraron que los montos de honorarios no son dignos. En un principio, en la disciplina de música, se ofrecían tres mil pesos para solista y cinco mil para agrupación; en danza, tres mil pesos para agrupación; en teatro, tres mil pesos para agrupación y en unipersonal, dos mil pesos para solista.

“Una duda: ¿De dónde sacan ese tabulador para pago de honorarios? Sin duda no es para grupos y artistas profesionales, es una cantidad que no corresponde al pago artístico profesional”, escribió uno de los usuarios.

En la crítica también participaron artistas laguneros, entre ellos la creadora escénica Martha Eugenia Chávez, quien manifestó estar consternada pues considera que con este tipo de estímulos se precariza al medio, cuestionó si la convocatoria realmente está dirigida a profesionales de las artes escénicas y que sí sólo se contempló a la región Sureste, por qué se les ofrece tan poco estímulo a sus colegas.

“Entonces que abran convocatorias para todas las zonas, para todas las regiones. Y si así fuera el caso, entonces ¿qué? ¿Para ellos hay calidades en los trabajos de los creadores? No entiendo. De todos modos me parece lamentable que lo pongan de esa manera. ¿Por qué le dan ese trato a los compañeros del Sureste? Es indignante”.

Otro artista escénico lagunero que opinó al respecto fue Arnulfo Reveles, quien coincidió en que estas acciones precarizan la labor de los artistas escénicos. Desde su perspectiva, es una buena convocatoria pero no concuerda con la misión de un estímulo y se limita a un aspecto simbólico. El creador resaltó también la importancia de una apertura para el diálogo.

“Aunque la la convocatoria sea para cierta zona, sigue siendo una cantidad risible, la verdad. Aunque sean compañías locales de Saltillo, el trasladarse y lo que te comentaba del tiempo… es un tiempo que se invierte de antemano. No estás cobrando sólo la hora de la función. Es casi un día para preparar la función y días de ensayos, meses para hacer la puesta en escena. Aún así es una cantidad pequeña y mínima”.

En el ramo de la música, el compositor Omar Padilla Nava mostró su preocupación sobre algunos aspectos de la convocatoria, entre ellos los estímulos económicos, pues dedicar el tiempo completo al arte es también un trabajo y manera de existir. “Son temas que nosotros los artistas tenemos que analizar y replantearnos cómo es que llegamos a esas instancias”.

Resaltó también la necesidad de conocer cómo las autoridades diseñan los tabuladores para determinar las cantidades a ofrecer en los estímulos económicos.

Respuesta

Durante el mediodía de este jueves, la Secretaría de Cultura de Coahuila ofreció una rueda de prensa en la ciudad de Saltillo. En ella se trataron temas de la FILC, incluido la inconformidad por la convocatoria ya señalada.

Sobre el asunto, Salvador Álvarez de la Fuente, director de la FILC, agradeció los señalamientos e informó que se homologarán las disciplinas para grupos y unipersonales.

“La cláusula número uno habla precisamente del tipo de montaje. Son montajes muy sencillos para gente de la región Sureste […] En la primera versión de la convocatoria no alcanzamos a comunicar el formato en el que estábamos convocando, específicamente en la disciplina de teatro. Pero ya ahorita lo estamos haciendo, lo estamos homologando para no hacer distinciones entre las distintas disciplinas”.

En la actualización de la convocatoria, los estímulos para agrupación en danza y teatro subieron a cinco mil pesos. Las demás cantidades se mantienen igual. En este rubro, también se anunció la publicación de una nueva convocatoria para colectivos sociales.

Mientras que Durango y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) serán el estado e institución invitadas, respectivamente, de la FILC 2023, el país invitado sigue sin definirse, pero la SC informó que ya se tienen avanzadas las negociaciones con el principal candidato.

Respecto a la convocatoria del Programa de Actividades de Difusión y Estímulo a la Creación Artística, El Siglo de Torreón intentó contactar con Salvador Álvarez de la Fuente, con el fin de obtener una respuesta más aclaratoria sobre el tema y conocer el presupuesto con el que la feria trabajará este año, pues la cifra no se ha hecho pública. No obstante, se informó que el director de la FILC tuvo que viajar a la ciudad de Monterrey, donde se reunió con autoridades de la UANL, por lo que no pudo atender la llamada.

(ESPECIAL)

(ESPECIAL)

(ESPECIAL)