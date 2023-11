Arrancan peregrinaciones con Bendición de las Danzas

Con la tradicional bendición de las danzas, ayer inició en Torreón la temporada de peregrinaciones para venerar a la Virgen de Guadalupe y dedicar un momento para la vivencia de la espiritualidad. El primer grupo de danzantes se concentró a las 12 del día en la Alameda Zaragoza y fue el padre René Pérez Díaz, encargado de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, quien les dio la bendición de forma simbólica y pidió a Dios que los acompañe y los ayude a acrecentar su fe y devoción.

El párroco dijo que en este 2023 se inscribieron 147 grupos de danzantes y que bailar y expresarse alegremente es también agradar y alabar a Dios. Este año, comentó que las peticiones principales a la Patrona de México son la paz, la seguridad y afianzar los valores de las familias y la sociedad.

"De esta manera damos oficialmente por iniciadas las peregrinaciones, con este momento tan importante, alabar a Dios, seamos respetuosos del camino, de la vialidad, hagamos peregrinaciones limpias, es la recomendación que hacemos. Que Dios los bendiga a todos", expresó y dio el banderazo de salida a las agrupaciones.

La procesión salió de la Alameda Zaragoza y continuó su camino por la avenida Juárez. Este año, nuevamente encabezó la primera peregrinación el Grupo de Danza Azteca Chicomoztoc de la Mesa de Santa María de Guadalupe, cuyo pionero fue Ezequiel Romero Hernández, también conocido como Cheque. El ruido de los tambores y las sonajas y las vestimentas de los danzantes, llamaron la atención de cientos de creyentes que rápidamente se congregaron en la zona centro de la ciudad, principalmente entre las calles Blanco y Manuel Acuña. Con sus teléfonos celulares capturaron el inicio de la fiesta católica más importante de México.

Le tomaron video y fotografías a los "viejos de la danza", a las "malinches" así como al copill o penacho, al maxtla (taparrabos), las nagüillas y el quechquémitl bordado con lentejuelas de algunos danzantes. Hubo algunas personas como Carlos, que por su cuenta colocaron sillas sobre la avenida Juárez para aquellas personas que habían acudido a observar las peregrinaciones.

Ayer, las peregrinaciones comprendieron de las 12 del día a las 8 de la noche y este 20 de noviembre se hará una pausa por la conmemoración del 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, marcado como día de asueto. También habrá suspensión el martes 21 por lo que la fiesta guadalupana se retomará hasta el miércoles 22 con la peregrinación de los músicos, a las 6 de la tarde.

Estas actividades concluirán hasta el 11 de diciembre y además de los danzantes, se espera la asistencia de cientos de familias, sindicatos, escuelas, grupos religiosos y la iniciativa privada. La programación de todas las actividades que se realizarán para venerar a la "madre de todos los mexicanos" se puede consultar en la página oficial de Facebook: Parroquia de Guadalupe-Torreón, Coahuila.

"Se circula, se peregrina en vías públicas y no toda la sociedad se hace presente, hay que ser respetuosos de los espacios de los demás y bueno, hagamos peregrinaciones limpias espiritualmente, dándole importancia a lo que vale, a veces le damos mucha expresión a lo vistoso y poco a lo espiritual, centrémonos en la espiritualidad, mantengamos limpia la ciudad y no usemos pirotecnia, no pongamos en riesgo a nadie", concluyó Pérez Díaz.