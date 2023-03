Arranca FIRST laguna regional

En medio de una gran fiesta, ayer se inauguró la quinta edición presencial de FIRST Laguna Regional 2023, en la arena Borregos del Tecnológico de Monterrey. La competencia de robótica más importante de la Comarca Lagunera es impulsada por Industrias Peñoles y se busca que los jóvenes se conviertan en líderes e innovadores a través de la tendencia mundial STEM, que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Son 36 equipos veteranos y 5 equipos novatos de 13 entidades federativas, entre ellas Coahuila y Durango. Los participantes tienen entre 14 y 17 años y con robots de tamaño industrial que ellos mismos diseñaron y construyeron, buscarán avanzar al mundial que se celebrará en Houston, Texas del 19 al 22 de abril.

A la inauguración, acudió el secretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro; el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González; Mario Adrián Flores, vicepresidente de la región Norte del Tecnológico de Monterrey; Víctor Gutiérrez Aladro, rector de operaciones del Tecnológico de Monterrey e Ignacio Navarro, presidente de FIRST México.

También estuvieron presentes Eduardo Javier Arrambide Leal, director general del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna; Rafael Rebollar González, director general de Peñoles; Bárbara Gómez de Navarro, director regional de FIRST México; Anselmo Padrón Zúñiga, representante de Fresnillo plc; Fernando Alanís Ortega, director general de Baluarte Minero en Peñoles y Antonio Baca Padilla, gerente de Vinculación Peñoles y coordinador de FIRST Laguna Regional, entre otros.El alcalde de la ciudad agradeció a Industrias Peñoles por apostarle a la juventud, al desarrollo, a la educación y a la formación. "Bienvenidos a Torreón, bienvenidos a esta casa, que es su casa. Lo mejor que tiene México son ustedes, es la juventud", expresó.

Rafael Rebollar González comentó que FIRST es un vehículo muy importante para que los jóvenes puedan tomar una decisión de vida, de qué estudiar. Fernando Alanís Ortega, director general de Baluarte Minero dijo que FIRST Laguna Regional destaca por la hermandad entre los equipos participantes. Detalló que Industrias Peñoles se involucró en este proyecto hace once años, por invitación de FIRST México. Iniciaron patrocinando a cuatro equipos y en la actualidad, tanto ellos como Fresnillo plc, auspician a 25.