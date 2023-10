Arranca el Mercedes Fashion Week México: lo que debes saber

La moda mexicana está de fiesta esta semana con la celebración de uno de los eventos más importantes de la industria: Mercedes-Benz Fashion Week México. Sus pasarelas tendrán lugar nuevamente en la Ciudad de México, esta vez, en el Forum del Hipódromo de las Américas como sede principal.

La edición XL de MBFWMx, que es presentada por Marriott Bonvoy, se llevará a cabo entre el 9 y el 16 de octubre. Este encuentro reunirá a más de 15 talentosos diseñadores mexicanos e internacionales. Además, hay algunos eventos interesantes en su agenda destinados al público general.

Entre los diseñadores y marcas nacionales que presentarán sus creaciones se encuentran Alexia Ulibarri, Carla Fernández, Cynthia Buttenklepper, Daniela Bustos Maya, ExBoyfriend, Francisco Cancino, HUA, Lorena Saravia, Prima Volta, Toronero, Vero Díaz, Yakampot y Zurce.

Los invitados internacionales de la semana de la moda de México son el diseñador venezolano Efraín Mogollón y el diseñador vasco Aitor Goikoetxea, quien viene respaldado por la iniciativa internacional Mercedes-Benz Fashion Talents y MBFW Madrid.

"Para Mercedes-Benz México, la moda es uno de los pilares fundamentales a nivel global y en esta ocasión nos hemos aliado con otros países para promover el intercambio cultural en este ámbito a través de la plataforma. De esta manera logramos apoyar en la promoción de talento mexicano y recibir nuevas propuestas creativas de otras partes del mundo", expresaron mediante comunicado de prensa.

Por otra parte, los talentos Anthony Rivera, Cueva, Mancandy, Sarelly Sarelly y True, de Colombia, presentarán sus creaciones a través de la plataforma TikTok Fashion Forward.

El 9 de octubre marca el inicio de las actividades de Mercedes-Benz Fashion Week, con el panel "Moda mexicana: Retos y oportunidades", y, posteriormente, habrá un cóctel de inauguración privado. En el panel hablarán sobre las tendencias y oportunidades en la industria, y está abierto al público con registro previo, en Club 51, ubicado en la Torre Mayor, Paseo de la Reforma 505.

El martes 10 de octubre comienzan los desfiles. Ese día, la diseñadora Carla Fernández —quien actualmente tiene una exhibición en la Galería 19M de Chanel en París— será la encargada de inaugurar las pasarelas de MBFWMx, a quien le seguirán Cynthia Buttenklepper, el diseñador invitado Efraín Mogollón y Francisco Cancino.

Mercedes-Benz Fashion Week culminará su agenda de actividades el lunes 16 de octubre con The Disney Gala: Celebrating Animation in Style, como parte de las celebraciones por los 100 años de The Walt Disney Company. En ella, 11 diseñadores mexicanos presentarán sus colecciones cápsulas inspiradas en películas de Disney, como un homenaje a la animación. En una muestra abierta al público, las piezas serán exhibidas en el Museo Soumaya a partir del 19 de octubre y permanecerán durante un mes.

Además, lanzarán una colección de edición limitada que se podrá adquirir en Sears, creada por los diseñadores que participan en esta gala: Adriana Macías, Alexia Ulibarri, Anuar Layon, Armando Takeda, Benito Santos, Daniel Herranz, Diego Zúñiga, Macario Jiménez, Pink Magnolia (marca que creó el diseño de Barbie Día de Muertos este año para Mattel), Vero Solís y Vero Díaz.

Para saber más detalles de los eventos de MBFWMx, puedes seguirlos en sus redes sociales:

Instagram: @fashionweekmx

YouTube: @FashionWeek_mx