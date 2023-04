Armando Ramos deja Calibre 50 y lanza su propio grupo

Después de 13 años de pertenecer a Calibre 50, Armando Ramos, quien fuera guitarrista y segunda voz del grupo, ha decidido quedar fuera del mismo.

Los rumores comenzaron en marzo y fue el 1 de abril cuando Armando subió a sus redes un video en el que explica su salida de Calibre 50.

“Tengo sentimientos encontrados, pero ya es algo que se venía venir. Les confirmo que este sábado 1 de abril dejo de formar parte de Calibre 50 y de Andaluz Music.

(CORTESÍA)

“Estoy agradecido con todos, me voy superfeliz. Me hubiera gustado despedirme en un escenario, pero no se pudo. Es momento que todos sepan que dejó de pertenecer a Calibre 50 en este momento”, dijo Armando.

Ramos dijo que con Calibre vivió de todo y añadió que, “me voy contento, feliz porque crecí como persona”.

El artista pidió a sus fans que estén al pendiente de sus proyectos y uno de ellos es su grupo cuyo nombre es Al tiro, el cual ya tiene sus redes sociales.