Arianna Macías, jugadora del equipo de basquetbol Algodoneras de la Comarca

Con gran pasión, Arianna Shanick Macías Zambrano juega basquetbol en el equipo de las Algodoneras de la Comarca, es de origen ecuatoriano y es Psicóloga egresada de la Universidad Saint Mary, de Canadá.

En entrevista para Rostros nos compartió como ha sido su crecimiento dentro del baloncesto.

Rostros

¿Cómo inició tu gusto por el básquetbol?

Desde muy pequeña, empecé a los ocho años y fue gracias a mi papá que me inculcó el deporte desde muy chiquita. También practicaba otros deportes como atletismo, volibol y futbol.

¿Cómo fuiste creciendo en el básquetbol?

Empecé en el colegio tratando de mejorar, pero una vez que me dio más gusto por el baloncesto fue cuando me fui a Estados Unidos a jugar por un colegio allá y de ahí me fui a Canadá a jugar en la universidad. Fue entonces que desde ahí quise jugar de manera profesional.

¿Cómo se dio esa oportunidad en Estados Unidos?

Realice un try out para el equipo de la universidad y me dieron la beca para poder jugar como estudiante internacional de Hillsborough Comunity College, de ahí me fui a Canadá de igual manera con beca, a Saint Mary University.

¿Cuándo llegas a ser parte de los equipos en México?

Este año, en marzo, primero con los Mexcaltecas en Nayarit, de ahí me fui a Veracruz con los Halcones Rojos y después me regresé a Canadá, que es donde vivo. Poco después me invitan a la liga con las Algodoneras de la Comarca.

Ahora que acaba de terminar la liga, ¿regresarás a Canadá?

Sí, mi familia vive en Ecuador, pero yo en Canadá, ahora que termina mi trabajo en el baloncesto me voy a Canadá, ahí tengo mi trabajo en la universidad como coordinadora deportiva en cursos para niños y regreso en enero a jugar.

¿Cada cuándo visitas a tu familia en Ecuador?

Cuándo se puede, probablemente en diciembre, para ver a mi mamá, mi papá falleció hace 15 años. Con mi mamá estoy en comunicación constante por videollamada y por WhatsApp.

¿Cómo te has sentido en Torreón?

Me gusta estar aquí. Al principio me tuve que acostumbrar el clima caliente, no me cuesta tanto en acostumbrarme a lugares porque constantemente me muevo para vivir y me adapto muy rápido.

¿Qué te parece la comida en Torreón?

Es muy buena, por ese lado no me cuesta tampoco.

¿Qué te parece la afición lagunera?

Es la mejor afición que he tenido en México. Mucho apoyo dentro y fuera de la cancha. He visto que no ven tan bien al deporte femenil en baloncesto como el varonil, pero este año si se ha mostrado bastante apoyo para las mujeres por parte de la afición, solo falta un poco más de patrocinadores que crean en nosotras.

¿Qué les dirías a los jóvenes que tienen talento en algún deporte?

Que luchen por sus sueños. El deporte en la vida te ayuda mucho a conseguir una buena universidad, a abrir muchos caminos porque el deporte se trata de conexiones y mientras más conexiones tengas, más oportunidades tienes de poder seguir y conseguir tus metas.

CRÉDITOS:

Maquillaje y Peinado: Daniel Grijalva Make Up

Vestuario: Cimaco

Instalaciones: Hotel Río Nazas y Museo Arocena

Instragram: arisha_mz