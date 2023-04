Ariana Grande responde a comentarios negativos sobre su delgadez

Ariana Grande ha desatado todo tipo de reacciones en redes sociales después de que salieron a la luz unas fotografías tomadas por los paparazzi en donde su delgadez ha sido objeto de críticas y preocupación de parte de sus fans.

Las imágenes de la cantante, de 29 años de edad, salieron a la luz la semana pasada. Ari se encontraba junto a sus compañeras de la película Wicked, fueron a un concierto celebrado en Londres.

En fotos captadas por los paparazzi, la intérprete luce un conjunto negro y una chamarra oversized por encima; sin embargo, es la notoriedad en sus huesos y marcas en su rostro los que han causado revuelo.

Al respecto, la exchica de Nickelodeon ya se pronunció a través de un TiKTok.

"Creo que deberíamos ser más amables y menos cómodos al comentar sobre los cuerpos de las personas, pase lo que pase. Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable o no saludable, grande o pequeño, esto o aquello, sexy o no sexy, realmente deberíamos trabajar, no hacerlo tanto", dijo Ari, resaltando que nadie debería opinar sobre los cuerpos ajenos.

"Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y personalmente para mí, el cuerpo con el que has estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos y bebía con ellos y comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la manera que usted considera saludable, pero de hecho esa no era mi salud. Y sé que no debería tener que explicar eso, pero siento que tal vez tener una apertura o vulnerabilidad, algo bueno podría salir de eso. Eso es lo primero, saludable puede verse diferente", añadió.

"Les envío mucho amor y creo que son hermosos, sin importar por lo que estén pasando, sin importar el peso, sin importar cómo les guste maquillarse en estos días, sin importar los procedimientos cosméticos que hayan tenido o no ni nada. Solo creo que eres hermosa y quería compartir algunos sentimientos. Que tengas un muy hermoso día y te mando mucho amor", finalizó en su mensaje la intérprete de Thank U Next.