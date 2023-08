Ariana Grande celebra diez años de su álbum debut y rinde tributo a Mac Miller

Ariana Grande se encuentra de fiesta, pues ha lanzado una versión nueva de su álbum debut, Honeymoon Avenue, el cual se estrenó originalmente en 2013.

En la nueva edición del álbum se incluirán las doce canciones originales del disco, además de que se encuentran versiones en vivo de varios éxitos como Right There, Daydreaming, Baby I, The Way y Tattooed Heart

Las versiones en vivo vienen acompañadas de videos que muestran a Ariana interpretando nuevamente varios de los temas del álbum que la vio nacer, aunque en un inicio no fueron revelados todos, ya se pueden ver en YouTube las presentaciones en vivo de los temas Daydreaming y Honeymoon Avenue.

HOMENAJE A MAC MILLER

En el video compartido en YouTube de la nueva versión de The Way, tema que Ariana interpreta junto a Mac Miller, se puede apreciar de manera muy discreta un tributo que Ari rinde al fallecido rapero.

En el visualizador se aprecia como al final de la canción, el nombre de Mac Miller se desvanece hasta que la canción se deja de escuchar por completo, un detalle que los fans no han dejado escapar.

Ariana y Mac, aparte de trabajar juntos, comenzaron a salir a partir de septiembre del 2016, su relación terminó en mayo del 2018.

Cabe recordar que Mac falleció trágicamente a los 26 años de edad en el 2019.

Se dice que la canción ghostin del álbum Thank U Next de Ari, hace referencia al rapero, además, menciona su nombre en el tema homónimo del álbum.

Por otro lado, la presentación en vivo de The Way se estrenará el próximo miércoles 30 de agosto.