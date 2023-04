Arctic Monkeys regresan a México: ¿Cuándo y dónde comprar los boletos?

Desde su participación en el pasado Corona Capital, las especulaciones de que Arctic Monkeys, una de las bandas más importantes del rock, ofrecerían un concierto en solitario en nuestro país comenzaron a circular. Varios perfiles en las redes sociales, dedicados a difundir información sobre el mundo de la música, daban por hecho el regreso de la agrupación, pero hasta el día de hoy todo eran simples rumores.

Sin embargo, esta tarde Alex Turner y compañía causaron tremenda euforia entre sus fans, al confirmar que será el próximo mes de octubre cuando se reencuentren con el público mexicano en el Foro Sol.

Ocesa, a través de sus redes sociales, fue la primera en dar a conocer la información y tan solo unos minutos más tarde, los intérpretes de I wanna be yours hicieron lo propio en su cuenta oficial de Instagram: "Arctic Monkeys tocará en el Foro Sol, en la Ciudad de México, el 6 de octubre, con el apoyo de Fontaines D.C. y The Backseat Lovers", escribieron.

La última vez que los británicos hicieron vibrar la capital mexicana con su música fue el pasado mes de noviembre, cuando se presentaron en uno de los festivales de música más importantes del país, incluso fueron los encargados de cerrar el segundo día de actividades.

¿Cuándo y dónde comprar los boletos?

Aunque faltan casi seis meses para que los músicos ingleses lleguen a tierras aztecas, Ocesa, empresa encargada del show, reveló que la preventa se realizará a través de la página de Ticketmaster este próximo 17 de abril en punto de las 14:00 horas, aunque en esta ocasión no contará con el privilegio de las tarjetas Citibanamex y será mediante el banco HSBC.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos, sin embargo, en algunas plataformas digitales ya empieza a circular que podrían rondar entre los 2 mil y los 550 pesos, aproximadamente.