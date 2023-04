Archivo de El Siglo de Torreón: Pedro Infante y el lado oscuro que le trajo la fama

Dicen que el dinero y la fama no lo son todo , algo que comprobó en vida el fallecido Pedro Infante.

Este sábado, que se cumplen 66 años de haber fallecido en aquel accidente aéreo que paralizó a México y Latinoamérica, recordaremos una entrevista que dio Pedro a El Siglo de Torreón.

La charla se publicó el 25 de octubre de 1953. La hizo el gran periodista José Natividad Rosales, quien trajo exclusivas a este diario de las estrellas de ese entonces como Sara García o María Félix.

El también acaecido Rosales habló con Pedro en la Ciudad de México. Lo primero que le dijo al empezar a escribir sus notas el periodista es que se sentía muy triste porque se había dado cuenta de que la vida no era como él la quería vivir.

“Yo podría ser y soy, para muchas gentes, gente mimada de la fortuna; piensan que con sólo quererlo, puedo tener todo lo que ambicione. Y nada más lejano de la verdad, soy un esclavo de Pedro Infante", relató.

Infante expresó que muchas mujeres lo buscaban por interés y que varios amigos lo traicionaron.

"Si quiero tener una novia -hablo en sentido figurado- todas piensan que quiero casarme con ellas y tratan de comprometerme de la peor manera y lo más rápido posible; si quiero tener un amigo, tengo que andar con mucho cuidado, porque la vida me ha dado muchas experiencias y ahora sí puedo distinguir entre los que son mis amigos y los que solamente quieren divertirse conmigo y sacarme dinero".

En la entrevista, publicada a ocho columnas, Infante manifestó que quería ser un ciudadano común y corriente.

"Tengo que trabajar como burro para seguir manteniendo el sitio que me he ganado tan trabajosamente. Vuelo de un lado para otro. Apenas duermo unas horas y mal como. Y eso no es vivir, se los aseguro.

"Yo quisiera ser, como muchas gentes, gentes comunes y corrientes, sin mayores preocupaciones y sin tanto 'trebejo' y no trabajo. 'Trebejo' es eso que todo lo estorba y todo lo complica".

Pedro no la tenía fácil. Contó que las fans le daban su cariño y lo agradecía, pero le tocó unas tantas que llegaron a arañarlo o que le esculcaban las bolsas de sus pantalones para tratar de hallar algo de él.

"Si todo fuera firmar autógrafos y repartir abrazos y sonrisas, estaría bien. Pero no una, sino cien veces, han tratado de herirme, por envidia o yo no sé por qué diablos. Otras casi me desnudan.

"Yo tengo que resignarme a que, en cuanto alguien pide algo, darlo con la mayor sencillez, pues si me resisto, veinte gentes se me echan encima y me ahorcan casi. Muchas quieren recuerdos personales míos y me esculcan las bolsas y se llevan todo lo que hay en ellas", lamentó Infante.

Pedro de igual manera le comentó al periodista coahuilense que si algo lo hacía feliz era consentir a su madre, la señora Refugio Cruz Aranda.

"He aprendido a gozar de la vida lo poco que me concede y, todavía en este estado de cosas, tengo satisfacciones que no las cambio por nada. La mejor de ellas es la de poder proporcionar a mamita, a la que amo tanto, todas esas pequeñas cosas que en su vejez le consuelan y que le hacen ver que tiene un hijo que luchará por ella hasta el último día de su vida".