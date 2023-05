Arath de la Torre se disculpa con Johanna Viestro Bega tras insultarla en frente de su hija

Después de que Johanna Viestro Bega denunciara la mala actitud que Arath de la Torre tuvo con ella, insultándola e intimidándola en frente de su hija, el conductor de Hoy ya ofreció una disculpa.

La mañana de este lunes, a través del programa Sale el Sol, la conductora Johanna Viestro Bega denunció el mal trato que Arath de la Torre tuvo con ella en plena fiesta infantil.

"El señor decidió enfrente de mi hija de dos años, insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volviiera a meter", contó.

Según Johanna, este problema se suscitó luego de que, en una nota, ella dijera que los proyectos de Arath ya no estaban teniendo éxito en Televisa: "El reclamo me lo hubiera aguantado, pero no cuando lo haces frente a mi hija, involucrándola, y después todavía regresas a decirme que no me meta contigo, con mi familia nadie se mete, Arath, yo nunca te dije fracasado, como tú dijiste, dije que tus proyectos".

Ante esta polémica, a través del programa matutino Hoy, Arath de la Torre habló de este encuentro y aunque no dio muchos detalles al respecto sí aseguró que tuvo un polémico encuentro con ella:

"Solamente le dije que no se metiera conmigo nada más, pero en un tono cero amenazante, al final de la fiesta estaban jugando nuestros hijos, y estábamos ella y yo, no platicando, pero los niños estaban juntos, todo estaba perfecto", mencionó.

A pesar de esto, el también comediante aseguró que en definitiva no era el momento adecuado para reclamarle:

"Pero quiero decirle que tiene toda la razón de que no era el momento ni el lugar adecuado, eso si quiero aclararlo, yo me acerqué tal vez por impulso, por todo lo que había generado una nota que había hecho ella de mi persona, sobre todo de mi carrera, entonces sí, lo acepto, le ofrezco una sincera disculpa y con todo el corazón si la llegué a ofender de cierta manera, yo siempre seré un caballero, también tengo hijos y jamás le desearía mal a nadie, tiene toda la razón", sostuvo.